Los geht's im Loft: In Eschlikon bildet sich eine Gruppe für Coworking Die Gruppe soll künftig das Gemeinschaftsbüro im Dorf organisieren. Zum Informationsanlass haben sich zwar nur wenige Interessierte getroffen, aber bereits zur Mitwirkung eingeschrieben. Christoph Heer 12.08.2020, 16.30 Uhr

Eine Gruppe Eschliker tauscht im Loft an der Bahnhofstrasse 55b Ideen zu Coworking aus. Bilder: Christoph Heer

Man stelle sich vor, Eschlikon hätte einen Gemeinschafts- und Begegnungsort für Arbeit und mehr. Ein professionelles, flexibles Arbeitsumfeld, wo sich Menschen vernetzen und kreativ zusammenarbeiten – einen Begegnungsort zum Austausch. Einen Coworking Space, wie er im Fachjargon bezeichnet wird.

«Wir wissen nicht, ob Coworking im ländlichen Raum funktioniert», sagt Hans Mäder. Man wisse hingegen, dass die Gemeinde Eschlikon vom Bundesamt für Energie einen Preis gewonnen hat, um genau dieses zu versuchen und dabei den digitalen Dorfplatz Crossiety optimal einzubinden.

«Wir wissen auch, dass Eschlikon ein innovatives Dorf ist, welches das Potenzial hat, diesen Versuch zu wagen.»

Hans Mäder

Gemeindepräsident Eschlikon Bild: Olaf Kühne

Der Eschliker Gemeindepräsident sieht zuversichtlich in die Zukunft. So macht es ihm am Dienstagabend keine Sorgen, dass lediglich zehn Personen zum Informationsanlass kommen. «Qualität spielt eine ebenso grosse Rolle wie Quantität. Wir von Seiten der Gemeinde haben grosses Interesse daran, einen Coworking Space aus der Taufe zu heben.»

Mäder informierte im Loft an der Bahnhofstrasse 55b, welches der Gemeinderat für sechs Monate gemietet hat und der künftig als Coworking Space dienen soll. Cornelia Hasler, Village Office Regionalpartnerin Ostschweiz sowie die Coworking Coaches Jeannine Brutschin und Emanuel Forny übernahmen die Gruppenarbeiten und eruierten dabei erste Gedanken, Ideen und Wünsche der Anwesenden.

Ziel: Verkehrsinfrastruktur entlasten

Die Vorteile eines Coworking Spaces sind breit gefächert. Für die Gemeinde Eschlikon könnte die Entlastung der Verkehrsinfrastruktur von grosser Bedeutung werden. Der Pendlerstrom ist riesig, die dabei verlorene Zeit jedes Einzelnen erheblich.

«In einem Coworking im eigenen Dorf sind selbstredend viele positive Aspekte enthalten», sagt Cornelia Hasler. Es könnten unterschiedliche Branchen zusammengeführt werden, sich Treffpunkte bilden, ein Marktplatz entstehen und Konzerte, Gesprächsrunden oder Versammlungen hätten auch Platz. Als ehemalige Aadorfer Gemeinderätin ist Hasler kein unbekanntes Gesicht.

Cornelia Hasler (zweite von links) sammelt Ideen für ein Eschliker Coworking Space. Bild: Christoph Heer

Die Teilnehmer füllen die Flipcharts schnell, sind ideenreich und inspirieren sich gegenseitig. Wer sich für die Spurgruppe zur Verfügung stellen wollte, welche die Organisation des Coworking Spaces übernehmen soll, schrieb sich ein. Das haben an diesem Abend wohl alle gemacht. Es sind neu Zugezogene und solche, die seit über 40 Jahren in der Gemeinde leben.

Ihre Aussagen ähnelten sich nach der zweistündigen Informationseinheit. «Ich möchte mich für unser Dorf engagieren», «ich würde mich freuen, so der Gemeinde etwas zurückgeben zu können», «ich will Menschen kennen lernen», oder «wir sollten alles tun für eine attraktive Gemeinde», lauteten ihre Motivationsgründe.

Aktuell gibt es schweizweit 74 Coworking Spaces, welche von der 2016 gegründeten Genossenschaft Village Office aufgebaut wurden. Ihre Vision lautet dabei, dass bis 2030 jede Person in der Schweiz den nächsten Coworking Space innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. Damit werden die Verkehrsinfrastrukturen entlastet. Nicht zuletzt wird die Lebensqualität dank kürzerer Arbeitswege merklich gesteigert.

In Eschlikon wird in zwei bis drei Wochen eine sogenannte Kick-off-Veranstaltung stattfinden. Dann wird entschieden, wie und mit wem es innerhalb der Spurgruppe, weitergehen wird.