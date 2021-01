Lommis/Stettfurt Ranger erwünscht: Pro Natura sorgt sich wegen Bikern um die Vegetation am Immenberg Gerne fahren Biker am Südhang des Immenbergs neue Routen durch das Naturschutzgebiet. Laut Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau, schadet das Flora und Fauna. Er erachtet eine zusätzliche Aufsicht deshalb als wichtig. Roman Scherrer 28.01.2021, 04.30 Uhr

Eine blühende Magerwiese im Frühling am Immenberg bei Stettfurt. Bild: Reto Martin

(26. Mai 2016)

Wer die Berufsbezeichnung Ranger hört, denkt wohl zunächst an Betreuer von Naturschutzgebieten in Nordamerika. Seit der Altjahrswoche sind aber auch zwei Ranger im Thurgau unterwegs. Im Ermatinger Ried, im Schaarenwald bei Diessenhofen und um die Hüttwiler Seen sensibilisieren sie Besucher im Auftrag des Kantons auf ein angemessenes Verhalten in den Naturschutzgebieten.

Einsätze der Thurgauer Ranger wünscht sich Toni Kappeler auch am Südhang des Immenbergs. Den Münchwiler Grünen-Kantonsrat und Präsidenten von Pro Natura Thurgau beschäftigt nämlich ein sportlicher Trend, der dort, nördlich von Lommis und Stettfurt, gerne ausgeübt wird. «Biker fahren hier auf möglichst waghalsigen und neuen Routen den Hang hinunter, mitten durchs Naturschutzgebiet, durch Orchideen und lichte Föhrenwälder», berichtet er.

Bei mehreren Fahrern auf der gleichen Route wird es problematisch

Das Problem sei nicht hauptsächlich, dass wenige Einzelne neue Routen hinunter fahren. «Bei Fahrspuren, die nur von einem oder zwei Bikern gefahren wurden, dürfte sich die Vegetationsdecke wieder schliessen.» Jedoch habe die Reservatspflege von Pro Natura festgestellt, dass die Sportler – teilweise mit Helmkamera ausgestattet – die Fahrzeit auf ihrer neuen Route messen und online stellen. «Anschliessend können andere die Strecke und die Zeit sehen. Sie versuchen dann, die bisherige Bestzeit zu unterbieten», erklärt Kappeler.

Toni Kappeler

Präsident Pro Natura Thurgau. Bild: PD

Wenn Biker die gleichen Routen mehrfach quer durch die geschützte Natur fahren, schade das der Flora und somit auch der Fauna am Immenberg, von denen Kappeler schwärmt:

«In der ganzen Ostschweiz gibt es kaum einen anderen so steilen Südhang.»

Es herrsche dort ein ähnliches Klima wie im Mittelmeerraum. «Deshalb fühlen sich dort Arten wohl, welche sonst eher wärmere Gegenden bevorzugen, etwa Schmetterlinge, Eidechsen oder eben Orchideen.»

Der Immenberg-Südhang, der grösstenteils durch den Kanton und Pro Natura gepflegt wird, sei ein Vorzeigeprojekt, das schweizweit Beachtung finde, sagt Kappeler. Nicht ohne Grund sei das Schutzgebiet im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragen.

Er hege keinen Groll gegen die Biker, betont Kappeler.

«Sie fahren ja nicht mit einer bösen Absicht herunter.»

Wenn der Reservatspfleger von Pro Natura vor Ort sei, mache er die Leute jeweils auf die Auswirkungen ihrer Abfahrten aufmerksam. «Die meisten reagieren dann auch verständnisvoll.»

Ranger am Immenberg sind für Kanton eine Option

Deshalb ist Toni Kappeler auch überzeugt: «Die Präsenz von Rangern am Immenberg würde sicher helfen.» Das sei auch durchaus eine Option, sagt Matthias Künzler, Leiter der Abteilung Natur und Landschaft im kantonalen Amt für Raumentwicklung, welches die Einsätze der Thurgauer Ranger mit dem Forstamt koordiniert. «Ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr Einsätze in weiteren Gebieten hinzu kommen werden», sagt Künzler. Zunächst konzentriere man sich aber auf die drei Naturschutzgebiete, welche man als Erstes definiert hatte.

«Die Ranger werden fokussiert in besonders sensiblen Gebieten eingesetzt, in denen Regelverletzungen einen grossen Schaden anrichten können.»

Matthias Künzler

Leiter der Abteilung Natur und Landschaft des Kantons Thurgau. Bild: Larissa Flammer

Auch der Immenberg sei in dieser Hinsicht ein prioritäres Gebiet, obwohl er sich nicht so nahe an Siedlungen befinde wie etwa das Ermatinger Ried.

Toni Kappeler darf sich also berechtigte Hoffnungen machen, dass künftig Ranger das Naturschutzgebiet bei Lommis besuchen werden. Momentan muss er sich wegen Bikern ohnehin kaum Sorgen machen, frönen die Sportler ihrem Hobby doch lieber in der wärmeren Jahreshälfte.