Lommiser Dorfgeschichten wurde vor Altpapier gerettet Gemeinderat Josef Schönenberger hat das Lommiser Jahrbuch 2019 vorgestellt. Er hat darin 70 Geschichten von Dorfbewohnern, Vereinen und aus der Schule zusammengetragen. Roman Scherrer 14.12.2019, 04.20 Uhr

Josef Schönenberger betrachtet mit Peter Gerussi aus Weingarten das aktuelle Lommiser Jahrbuch. (Bild: Roman Scherrer)

In Lommis ist nichts los. Wer das denkt, den belehrt Josef Schönenberger eines Besseren – mit seinem Lommiser Jahrbuch. Für 2019 hat der Gemeinderat zum vierten Mal Ereignisse und Bilder aus den Dörfern der Gemeinde zusammengetragen. Am Donnerstagabend stellte er das Werk in Weingarten vor, in der «Huusschür» von Otto Halter.