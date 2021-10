Weshalb die Lommiser Mehrzweckhalle dringend saniert werden muss

Lommis Rettung der Ungeliebten: Lommiser befinden bald über die Sanierung ihrer Mehrzweckhalle Die Lommiser Mehrzweckhalle ist dringend sanierungsbedürftig. Am Montagabend informierten Schule und Gemeinde über das Projekt. Olaf Kühne 05.10.2021, 16.45 Uhr

Schüler turnen längst nicht mehr in der bald 60-jährigen Halle. Dafür nutzen Gemeinde und Vereine den Bau für die unterschiedlichsten Anlässe. Bild: Olaf Kühne

So richtig glücklich ist niemand mit ihr. Abreissen und neu bauen wäre eigentlich das Schlauste, meinte am Montagabend gar Gemeindepräsident Fritz Locher. Aber weil Lommis nicht gerade die Gemeinde für ambitionierte Grossprojekte ist – und schon gar nicht für solche, die den tiefen Steuerfuss belasten könnten, wollen Primarschulgemeinde und Politische Gemeinde die ungeliebte Mehrzweckhalle nun zumindest mit den wirklich notwendigen Sanierungsmassnahmen in die Zukunft retten.

Fritz Locher

Gemeindepräsident (Bild: Olaf Kühne)

Dass diese Formulierung nicht überdramatisierend ist, machte Locher im Rahmen des Informationsanlasses klar:

«Wenn wir den Brandschutz nicht à jour bringen, riskieren wir, dass sich künftig nur noch 50 Personen in der Halle aufhalten dürfen.»

Sprich, Hallennutzungen wie Gemeindeversammlungen, Abendunterhaltungen oder die berühmt-berüchtigte «Näbelparty» wären nicht mehr möglich, die Mehrzweckhalle wäre also quasi obsolet. Brauchen doch andere Nutzungen wie die Kinderspielgruppe nur gerade einen kleinen Teil des Gebäudes, Schülerinnen und Schüler turnen sowieso längst nicht mehr im maroden Bau.

Baurecht bis 2095

1996 hat die Politische Gemeinde die Halle denn auch von der Primarschule übernommen – im Baurecht bis 2095. Dass die Sanierung dennoch ein Gemeinschaftsprojekt von Schule und Gemeinde ist, ist der vertrackten Gebäudestruktur geschuldet. Steht doch die Halle nicht alleine. Vielmehr gehört ihre ab kommendem Jahr nicht mehr bewohnte Abwartswohnung weiterhin der Schule, auch befinden sich die Toiletten im nicht zur Halle gehörenden Schulgebäude.

Nicole Berg

Vizeschulpräsidentin und Liegenschaftenverantwortliche (Bild: Olaf Kühne)

Wie Nicole Berg, Vizeschulpräsidentin und Liegenschaftenverantwortliche, am Montagabend den rund 60 Interessierten erläuterte, hat die Schule vor allem Platzbedarf für Gruppenräume, welcher durch diverse räumliche Rochaden und die Umnutzung der Hauswartswohnung gedeckt werden soll. Weil aber auch der schulische Gebäudeteil spätestens 2024 nicht mehr dem Behindertengleichstellungsgesetz entspricht, sagte Nicole Berg auf eine entsprechende Publikumsfrage:

«Wenn wir einen Zuzug eines Kindes im Rollstuhl hätten, stünden wir bereits heute vor einem Problem.»

Matthias Romer

Projektleiter Buvag AG, Sirnach (Bild: Olaf Kühne)

Weil nur der Einbau eines Liftes Rollstuhlgängigkeit herstellen kann, steht die Schule vor dem teureren Teil des Sanierungsvorhabens. Der ebenfalls anwesende Architekt Matthias Romer, Projektleiter bei der Sirnacher Buvag AG, sprach von einer «groben Kostenschätzung»: anderthalb Millionen Franken für die Politische Gemeinde für die Sanierung der eigentlichen Halle – und mindestens zwei Millionen Franken für die Primarschulgemeinde.

Je zwei Abstimmungen in Dezember und Mai

Wie viel es genau kosten wird, erfahren die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erst im kommenden Frühling. Und auch nur, wenn sie an der Budgetgemeindeversammlung vom 13. Dezember Schulbehörde und Gemeinderat die Projektierungskreditanträge über je 50'000 Franken bewilligen. Planmässig sollen anschliessend die jeweiligen Baukredite am 15. Mai 2022 an die Urne gelangen.

Was denn passieren würde, sollte auch nur einer der vier anstehenden Kreditanträge abgelehnt werden, wollte ein Stimmbürger wissen. «Es ist kaum möglich, nur einen Teil zu machen», antwortet Nicole Berg.

Da auch die Küche in der Halle erneuert werden soll, diese aber wegen geplanter Toiletten insbesondere für die Spielgruppe keinesfalls grösser werden dürfte, meinte ein anderer Lommiser: «Die Küche ist doch jetzt schon zu klein.» Gemeindepräsident Locher kontertet mit einer Gegenfrage:

«Müssen wir als Gemeinde eine super Halle haben, damit Vereine von auswärts hier Anlässe durchführen können?»

Überhaupt stellte Locher klar: «Wir werden auch nach der Sanierung noch dieselbe Halle haben, einfach gut belüftet, energetisch zeitgemäss und endlich wieder geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechend.»

Dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin stellte Locher in Aussicht, dass zumindest der Gemeindeteil des Vorhabens ohne Steuererhöhung machbar sein dürfte. «750'000 Franken haben wir bereits in der Vorfinanzierung geäufnet und wenn wir den Rest vorschriftsgemäss über 33 Jahre abschreiben, bleiben wir unter einem Steuerprozent.»