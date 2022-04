Lommis: Rekordhalter von Riesenkürbis lüften ihr Geheimnis.

Lommis Rekordhalter von 199,3 Kilogramm schwerem Riesenkürbis lüften ihr Geheimnis Am kommenden 24. und 25. September findet das Lommiser Kürbisfest statt. Teilnehmen kann jeder, gewinnen werden diejenigen mit dem grössten und dem schönsten Kürbis. Die Rekordhalterin gibt Tipps und wird auch in diesem Jahr wieder teilnehmen. Christoph Heer / Remo Fillinger 07.04.2022, 15.00 Uhr

OK-Präsident Remo Fillinger (links) übergibt der Rekordhalterin Neela Stampfli eine weitere Portion Riesenkürbissamen. Uwe Heller und Allen Stampfli freuen sich ebenso auf das Anpflanzen. Bild: Christoph Heer/Remo Fillinger

Das ist an Spannung jeweils kaum auszuhalten. Wenn die OK-Mitglieder des Lommiser Kürbisfestes den schwersten und schönsten Kürbis küren, trifft sich das halbe Dorf auf dem Schulhausplatz. «Auch dieses Jahr werden wir, seitens Turnverein Lommis, wieder unser Kürbisfest im September in der Mehrzweckhalle in Lommis durchführen. Neben der Festwirtschaft haben wir einen Bauernmarkt, ein attraktives Kinderprogramm und am Sonntagmorgen einen feinen Buurezmorge.»

Ebenfalls nicht mehr wegzudenken sind selbstredend die Riesenkürbisse und die Riesenkürbispflanzer. Wir vom TV Lommis suchen jedes Jahr die schwersten und den schönsten Riesenkürbis am Kürbisfest», sagt OK-Präsident Remo Fillinger. Viele Familien, Kinder und leidenschaftliche Hobbygärtner versuchen, mit viel Liebe und Fürsorge einen möglichst schweren Kürbis am Kürbisfest auf die Waage zu bringen. Der Rekord liegt indes bei 199,3 Kilogramm, aufgestellt im Jahr 2020 von Neela Stampfli und ihrem Grossvater Uwe Heller.

Ist dieser Rekord eine Marke für die Ewigkeit? Man weiss es nicht so genau, umso spannender wird es in diesem Jahr, wenn die Rekordhalter einige ihrer Tipps verraten und so die «Gegner» zum Anpflanzen motiviert. Hierfür beantworten Neela Stampfli und ihr Grossvater Uwe Heller einige Fragen.

Bereit für den Kürbissamen. Im Garten von Uwe Heller wuchs auch der bisherige Rekordkürbis, welcher knapp 200 Kilogramm wog. Bild: Christoph Heer/Remo Fillinger

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie mit dem Kürbispflanzen angefangen haben?

Uwe Heller: Ich habe den Flyer vom Kürbiswettbewerb schon gesehen, jedoch habe ich ihn auf die Seite gelegt. Es waren Neela und ihre Schwester Aleen, die gekommen sind und gemeint haben, komm, da machen wir mit.

Was macht Ihnen dabei am meisten Spass?

Neela Stampfli: Vor allem das Anpflanzen, und zu sehen, wie ein grosser Kürbis heranwächst. Der Höhepunkt ist dann das Kürbisfest.

Wann beginnen Sie und wo ziehen Sie die Kürbisse an?

Neela: Wir beginnen Mitte April mit der Aussaat, und zwar im Wintergarten meines Grossvaters.

Haben Sie einen Tipp beim Vorziehen?

Uwe Heller: Wir feilen die Kürbissamen ganz leicht an, damit sie besser keimen (zwinkert mit den Augen).

Wie ist bei Ihnen die Arbeitsteilung?

Uwe Heller: Wenn Neela und Aleen Zeit haben, machen wir die arbeiten zusammen. Wenn ich in den Ferien bin, übernimmt Neela das Wässern.

So funktioniert die Teilnahme am Kürbiswettbewerb Wer die Herausforderung annehmen und beim Kürbiswettbewerb mitmachen will, melde sich auf der Website www.tvlommis.ch an oder schreibt ein E-Mail an kuerbisfest@tvlommis.ch. Die Riesenkürbissamen werden dann nach Hause geliefert.

Was ist wichtig beim Wässern?

Neela: Man muss darauf schauen, dass die Blätter nicht nass werden, sonst gibt es Mehltau.

Uwe Heller: Letztes Jahr haben wir sehr wenig Mehltau gehabt, wir haben die Kürbispflanze mit einem Gemisch aus Milch und Wasser gespritzt. Das sollte gegen den Mehltau nützen.

Was ist wichtig für einen grossen Kürbis?

Uwe Heller: Man sollte genügend Platz zur Verfügung haben, man sagt, pro Kürbis sind es zehn Quadratmeter, die man benötigt. Dann braucht es guten Samen, man weiss nie, ob der Samen, den man kriegt, wirklich bei sich im Garten funktioniert. Guter Boden, der Kürbis hat gerne einen nährstoffreichen Boden, am besten auf den Kompost setzen. Der Kürbis braucht in den warmen und trockenen Sommertagen viel Wasser, wir tränken an warmen Tagen bis zu fünfmal täglich. Ich decke die Kürbisranken mit Erde zu, dies steigert die Nährstoffaufnahme. Da, wo der Kürbis ein Blatt macht, macht er auch eine Wurzel. Zudem entferne ich die Tertiärtriebe beim Kürbis.

Haben Sie einen Tipp, damit es ein grosser Kürbis wird?

Uwe Heller: Pferdedung. Ich habe dieses Jahr wieder viel davon geholt und auch Kompost darf nicht fehlen. Ganz wichtig ist, dass man die Blüten wegnimmt. Ich habe das Gefühl, das unterschätzten viele.

Was machen Sie mit dem Kürbis nach dem Kürbisfest?

Neela: Nach dem Kürbisfest höhlen wir den Kürbis aus und machen einen grossen Halloweenkürbis daraus. Dieser steht dann etwa drei Wochen vor unserem Haus.

Warum soll man mitmachen beim Kürbiswettbewerb?

Uwe Heller: Als Herausforderung!

Neela: Man soll versuchen, unseren Rekord zu brechen (lacht).