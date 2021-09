Zweites Lommiser Kürbisfest

Covid-Zertifikat In St.Galler Skigebieten ist man sich einig: Eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf den Wintersport ist überflüssig

In Österreich ist die 3-G-Regel für die kommende Wintersaison beschlossene Sache, in der Schweiz steht der Entscheid noch aus. Politiker sympathisieren mit der Idee, die Zertifikatspflicht auszuweiten. Doch in einigen Skigebieten zweifelt man an der Notwendigkeit.