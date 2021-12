Lokalpolitik Mehr Vorsicht als Mut: Pfyn senkt den Steuerfuss um drei Punkte, nachdem ein Antrag auf mehr hauchdünn gescheitert ist An der Budgetversammlung in Pfyn am Dienstag fand der Antrag des Gemeinderates trotz Antrag auf eine noch höhere Steuerfusssenkung aus dem Plenum Sukkurs. Gutgeheissen wurden auch zwei Kredite, für einen Beitrag am Wärmeverbund sowie die Sanierung der Bushaltestelle Bürgi entlang der Steckbornerstrasse. Samuel Koch 01.12.2021, 16.35 Uhr

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger während einer Abstimmung in der Mehrzweckhalle. Bild: Samuel Koch

Luxuriöse Zustände herrschen in Pfyn. So wohlhabend steht es um die 2200-Einwohner-Gemeinde im Thurtal, dass die 74 anwesenden Stimmberechtigten am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle darüber entscheiden mussten, um wie viel der Steuerfuss der politischen Gemeinde zu senken sei. Der Gemeinderat beantragte der Versammlung eine Senkung um drei Punkte auf 63 Prozent, nachdem die Portemonnaies der Pfynerinnen und Pfyner bereits aufs Budget 2020 von Fiskalabgaben entlastet wurden. Stimmbürger Markus Graf hingegen stellte den Antrag, den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte zu senken. Er sagte:

«Der Gemeinderat hat über Jahre sehr gut gearbeitet. Jetzt ist es an der Zeit, ein Zeichen zu setzen.»

Andere Stimmbürger unterstützten den Antrag. «Pfyn ist zu vorsichtig», sagte jemand. Es sei Zeit, mutiger zu werden und einen Schritt weiter zu gehen, ergänzte er.

Zwei Stimmen machen den Unterschied

Schliesslich machten zwei Stimmen den Unterschied, 36 Anwesende stimmten dem Antrag von Markus Graf zu, 38 jenem der Behörde. «Ich bin froh», sagte Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller und erwähnte die geplante Steuersenkung des Kantons. Sie fügte hinzu:

«Wir verfolgen zwar eine restriktive Finanzpolitik, aber wir haben auch viel investiert und uns mit unserer Strategie über die Jahre hinweg entschuldet.»

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: Andrea Stalder

Das Budget 2022, das mit nur einer Gegenstimme grossmehrheitlich Sukkurs fand, schliesst also mit einem um drei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss als bisher bei Gesamtausgaben von rund 7,21 Millionen Franken mit einem Minus von 40'200 Franken ab. Dank einer anhaltenden Bautätigkeit rechnet die Gemeinde für die kommenden Jahre mit einem Bevölkerungswachstum, was sich im Finanzplan bis 2025 mit einer weiteren Steuerfusssenkung niederschlägt. In der Investitionsrechnung prognostiziert Pfyn im kommenden Jahr mit Nettoausgaben von 1,09 Millionen Franken, wovon der Grossteil in die dritte Sanierungsetappe der Berglistrasse fliessen soll.

Kredite für Wärmeverbund und für Bushaltestelle Bürgi

Nebst dem Budget legte der Gemeinderat der Versammlung zwei Kreditanträge zur Abstimmung vor, einerseits 150'000 Franken als Beitrag für den Wärmeverbund der Bürgergemeinde, andererseits 163'000 Franken für die Sanierung der Bushaltestellen Bürgi entlang der Steckbornerstrasse. Die beiden Haltestellen sollen ebenso wie das Wartehüsli nach Süden versetzt, das Trottoir verbreitert und die Kantenhöhen vergrössert werden, um den Vorschriften im Behindertengleichstellungsgesetz gerecht zu werden. Von den Gesamtkosten von 326'000 Franken beteiligt sich der Kanton hälftig, zumal es sich bei der Steckbornerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt.

Plan der Sanierung Bushaltestellen Bürgi aus der Botschaft. Bild: Samuel Koch

Einzelne Stimmbürger meldeten sich mit Voten, um einen «Flaschenhals» und damit eine Verschlechterung für Velofahrer zu verhindern. Jemand anderes verlangte, ein Konzept für alle acht Bushaltestellen in der Gemeinde zu erarbeiten. Müller meinte: «Wir wollen auch keine Salamitaktik.» Schliesslich stimmte die Versammlung dem Kredit mit sechs Gegenstimmen grossmehrheitlich zu.

Der A-fonds-perdu-Beitrag für den Wärmeverbund fand gar einstimmige Unterstützung, womit die federführende Bürgergemeinde die Planung für die Investition in Höhe von insgesamt zwei Millionen Franken vorantreiben kann. Geht alles nach Plan, steht im Januar 2022 die Gründung einer Genossenschaft an. Ab Ende 2023 soll der Wärmeverbund in Betrieb gehen.