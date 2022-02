Lokalpolitik «Intensiv mit dem Geschäft beschäftigt»: Steckborn treibt Revision der Ortsplanung voran und bringt Baureglement an die Urne Nach den monatelangen Querelen und dem geschäftlichen Stillstand macht das Unterseestädtchen bei seiner längst angestossenen Ortsplanungsrevision weiter. Das revidierte Baureglement soll noch im Mai an die Urne kommen. 01.02.2022, 16.50 Uhr

Das verschneite Unterseestädtchen Steckborn. Bild: Leserbild/Antonio Morelli (06.01.2022)

Die Ruhe im politischen Tagesgeschäft täuscht. Das hält der Stadtrat von Steckborn fest, als er über den aktuellen Stand der Ortsplanungsrevision informiert. Obschon es darum zuletzt ruhig geworden zu sein scheint, haben sich der Stadtrat und eine Planungskommission «hinter den Kulissen intensiv mit dem Geschäft beschäftigt», heisst es in einer Mitteilung.

Neuerdings betrachtet der Stadtrat die beiden zur Revision angestossenen und seit 1999 unberührten Planungsinstrumente Baureglement seinerseits und Zonenplan sowie Richtplan andererseits als zwei separate Aufgaben. Priorität will er nun die Revision des Baureglements behandeln, das in der Zwischenzeit nochmals überarbeitet und nun fertiggestellt sei. In der Mitteilung schreibt der Stadtrat:

«Im Frühling wird die Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, und sofern alles nach Plan verläuft, kann im Mai an der Urne über das Baureglement abgestimmt werden.»

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Donato Caspari

Zonenplan und Richtplan hingegen sollen dem Kanton im Sommer zur erneuten Vorprüfung eingereicht werden. Nach der ersten Vorprüfung in Frauenfeld seien seitens Kantons, aber auch aus der Steckborner Bevölkerung sowie der Lokalpolitik viele Vorbehalte und Verbesserungsvorschläge an die Stadt herangetragen worden. Diese seien in der Planungskommission einzeln besprochen worden und in die jeweiligen Instrumente eingeflossen.

Widerstand gegen Aufzonungen rund um den Bahnhof

Als schwierig habe sich die Frage erwiesen, ob Steckborn ohne Aufzonungen die übergeordneten Vorgaben zur Innenentwicklung überhaupt erfüllen könne. Der Kanton habe der Stadt nämlich mitgeteilt, dass der vorgeprüfte Zonenplanentwurf sonst nicht genehmigungsfähig sei. Darum publizierte die Stadt noch vor der öffentlichen Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision eine «Strategie zur Innenentwicklung», in der grossflächige Aufzonungen rund um den Bahnhof angedacht waren. Allerdings formierte sich damals Widerstand, worauf der Stadtrat von dem Vorhaben absah und auf Aufzonungen weitgehend verzichtete, heisst es weiter.

Im vergangenen April sei mit der Testplanung für die unbebauten Gebiete Halde, Hof, Hänki-Geere, Ober Grind, Österlooh und Weier (Feldbach Süd) gestartet worden, die im November abgeschlossen wurde. «Sie ergab wichtige Erkenntnisse zur baulichen Entwicklung an diesen empfindlichen Lagen», teilt der Stadtrat jetzt mit. Die Ergebnisse sollen nun in den Richt- und Rahmennutzungsplan einfliessen. Eine geplante Information zu den Testplanungsergebnissen verzögert sich allerdings, auch pandemiebedingt. Die Unterlagen seien auf der Website der Gemeinde ab Ende Januar abrufbar. (red/sko)