Lokalpolitik «Eigene Fehler sind immer schlimmer»: Claudio Bernold blickt auf sein intensives Jahr als höchster Frauenfelder zurück Erfahrung, Erlebnisse, Eindrücke: So fasst Claudio Bernold sein zu Ende gehendes Jahr als Gemeinderatspräsident von Frauenfeld zusammen. Jetzt erzählt der 52-Jährige einzelne Anekdoten, freut sich auf mehr Zeit mit der Familie, für Fussball sowie seinen Freisinn und gibt seinem Nachfolger Tipps für ein erfolgreiches Präsidialjahr. Samuel Koch Jetzt kommentieren 10.05.2022, 04.30 Uhr

Schiedsrichter Claudio Bernold sitzt auf der Tribüne des Fussballplatzes auf der Kleinen Allmend. Bild: Andrea Stalder

Gewinnen will er immer. Das war früher schon so und ist heute bei Claudio Bernold nicht anders. Wenn er als Tennisspieler die gelben Filzbälle übers Netz schlägt. Wenn er als Leiter der Amateurschiedsrichter beim Schweizerischen Fussballverband im Einsatz steht. Wenn er selber die Fussballschuhe schnürt. Gewonnen hat der 52-Jährige ebenso im vergangenen Jahr als Gemeinderatspräsident. «Vor allem Erfahrung, Erlebnisse und Eindrücke», sagt Bernold und ergänzt:

«Als Gemeinderat kümmerst du dich nur um die Geschäfte, als Ratspräsident lernst du die politischen Abläufe kennen.»

Deshalb wollte sich der FDPler vor den Sitzungen immer so gut wie möglich vorbereiten, im Nebenamt seines Berufs als Schulleiter im Auen versteht sich, an Abenden und an Wochenenden. «Ich wusste, dass es hochgetaktet wird, wollte aber mein Pensum in der Schule auf keinen Fall reduzieren», sagt er auf der Tribüne des Fussballplatzes auf der Kleinen Allmend, wo gerade Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht am Kinderfussballtrainingsnachmittag mit vielen begeisterten und lautstarken Kindern.

So richtig heiss geworden oder gar abhanden gekommen sind Bernold die Sitzungen im Rat nie. Trotzdem regt er sich noch über einen Fehler auf, als er auf dem Bock irrtümlicherweise einen Antrag aus einer GPK dem Antrag des Stadtrates gegenübergestellt hat, was die Reglemente jedoch nicht so vorsehen. «Eigene Fehler sind immer schlimmer als jene von anderen», sagt Bernold und lacht. Er sehe Fehler aber auch als Chancen an.

Von Maske und Abstand zurück zur U-Form

Als Bernold zum höchsten Frauenfelder gewählt wird, gilt im Bürgersaal pandemiebedingt noch Maskenpflicht, bis vor kurzem noch braucht es genügend Abstand. Unter Bernold folgt Ende April erstmals die sitzordnungstechnische Rückkehr zur bekannten U-Form im grossen Bürgersaal. Bernold ist froh darüber und sagt:

«Vorher war es schwierig, die Gesichter in den hintersten Reihen zu sehen, geschweige denn, sie zu lesen.»

Präsidiumswechsel mit Maskenpflicht: Der neue Vizepräsident Samuel Kienast gratuliert Claudio Bernold zur Wahl zum Gemeinderatspräsidenten. Bild: Donato Caspari (12.05.2021)

Dank des Abklingens der Pandemie fanden wieder mehr Veranstaltungen statt. Anfangs sei es ihm unangenehm gewesen, als höchster Frauenfelder speziell begrüsst oder behandelt zu werden. Er habe sich aber rasch an das Repräsentantendasein gewöhnt. Eine besondere Begegnung will Bernold nicht hervorheben, der Fairness halber gegenüber allen anderen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken. Jede Einladung sei ein Höhepunkt gewesen, meint Bernold und sagt: «Ich wollte, wenn irgendwie möglich, alle Einladungen annehmen und so viele verschiedene Bereiche sehen.»

Seine Budgetsitzung im Dezember ging im Verhältnis zu den Vorjahren schnurstracks über die Bühne. Nach 3 Stunden und rund 38 Minuten war Schluss, obwohl Bernold gut vorbereitet gewesen wäre. Mit einer Prise Ironie sagt er:

Gemeinderatspräsident Claudio Bernold auf dem Bock im Rathaus. Bild: Donato Caspari

«Da bist du mal gut vorbereitet und dann kommt nichts.»

Selbstverständlich geht es Bernold stets um die Sache, das habe er auch von seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen erwartet. Er fokussierte auf Kompromisse und das Gemeinwohl, um gemeinsam zu gestalten, gemeinsam vorwärts zu denken. Bernold erhofft sich auch in der Zukunft mehr mutige Entscheide, dass man auch über den Tellerrand der eigenen Partei hinausblicke. «Der Rat muss sich für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen, nicht nur für die Interessen seiner Wählerschaft», fordert er.

Vorwärts mit Vertrauen und Kompromissen

Und er verlangt mehr Vertrauen gegenüber dem Stadtrat, gegenüber den Amtsleitungen, gegenüber allen Mitarbeitenden der Stadt. Wer nur verwaltet, habe keinen Platz, man müsse Neues ausprobieren und versuchen, selbst wenn man so zwischendurch mal Gefahr laufe, auf die Nase zu fallen. «Frauenfeld hat so viel Potenzial, dafür braucht es aber mehr Kompromisse», meint Bernold.

Nebst Fussball ist Tennis Claudio Bernolds grosse Leidenschaft, wie hier auf dem Platz des Tennisclubs Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Wenn sein Präsidialjahr morgen Mittwoch endet, freut sich Bernold einerseits darauf, wieder für seine Fraktion politisieren zu dürfen. Denn auch bei Wahlen und Abstimmungen habe er sich als Gemeinderatspräsident bewusst zurückgehalten, auch beim heissen Eisen der Grundsatzfrage für eine autofreie Altstadt. Und er freut sich andererseits auf mehr Zeit mit seiner Familie sowie Freizeitaktivitäten mit mehr Tennis und Fussball.

Auf die Frage nach Tipps für seinen Nachfolger, meint Bernold zunächst, Tipps für Samuel Kienast seien fehl am Platz. Dann sagt er, eine gute Vorbereitung sei halt das A und O. Das Präsidialjahr sei ein Privileg. «Man muss es geniessen.»

