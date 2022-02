Thundorferinnen und Thundorfer entscheiden an der Urne

Lokalpolitik Drohende Leitungsbrüche: An der Urne befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Thundorfs zur Wasserversorgung Die Bechtelisversammlung der Gemeinde Thundorf hat wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 13. Februar an der Urne über einen Kreditantrag bezüglich der Wasserversorgung sowie über das Budget 2022 bestimmen. Janine Bollhalder 01.02.2022, 16.40 Uhr

Ein Blick über Thundorf. Bild: Andrea Stalder (22.03.2019)

«Obwohl die Zeiten unsicher sind, möchten wir die Gemeindeversammlung durchführen», heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung Thundorfs. Angesagt für den Montag, 17. Januar, um 20.15 Uhr in der Primarschulturnhalle. Doch es sollte nicht klappen. «Wir haben uns wegen der aktuellen Pandemiesituation dazu entschieden, die Versammlung nicht durchzuführen», sagt Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhielten deshalb einen Flyer mit dem Hinweis, dass sie am 13. Februar an der Urne über die Traktanden befinden können.