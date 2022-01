Wintereinbruch «Ab 60 Kilometern pro Stunde wird das Gebiet geleert»: So sind St.Galler Skigebiete auf die Stürme der nächsten Tage vorbereitet

In den kommenden Tagen wird es in der Ostschweiz stark schneien. Am meisten Schnee fällt bis Donnerstag im Toggenburg, Appenzellerland und vor allem im Sarganserland. Das Tief Odette bringt zudem heftige Stürme mit Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.