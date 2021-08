Als vor 650 Jahren Diessenhofen brannte– bis auf die «Höll»

Lokalgeschichte Als Diessenhofen abbrannte – bis auf die «Höll»: Im Rheinstädtchen jährt sich der Stadtbrand zum 650. Mal Am 4. August 1371 war es. Ein Grossbrand wütete in Diessenhofen. Weil der trutzige Ort aber für seine Besitzer, die Herzöge von Österreich, militärstrategische Bedeutung hatte, kam der Wiederaufbau schnell voran. Unter anderem wurde dafür eine Weinsteuer verwendet. Thomas Brack 04.08.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1643: «Merian»-Ansicht von Diessenhofen nach J. J. Mentzinger. Bild: PD

Dass «die stat Diessenhofen in grund bis an ein haus verbran». Davon berichtet der bekannte Chronist Johannes Stumpf (1500 bis 1577/78). Bei diesem Haus, das noch stand, könnte es sich um das Haus «zur Höll» gehandelt haben, das heute noch östlich des Rathauses steht. Am 4. August 1371 wütete dieser Grossbrand in Diessenhofen – also heute vor 650 Jahren. Wenn Stumpf mit seiner Aussage auch zweifellos übertrieben hat, so lässt sich doch genau datieren, dass die östliche Vorstadt nicht nach dem Brand von 1331, sondern vierzig Jahre später nach dem zweiten Grossbrand erbaut wurde. Nachzulesen ist dies in «Geschichte der Stadt Diessenhofen im Mittelalter» (1947) von Willi Rüedi.

Chronist Johannes Stumpf. Bild: PD

Im Gedenken an diese Feuersbrunst wurde alljährlich am Dominikustag, also am 4. August, von den katholischen Diessenhofern eine Prozession ins St.Katharinental veranstaltet. 1858 fand diese zum letzten Mal statt.

Stadthäuser waren im Mittelalter oft aus Massivholz



Wie Lokalhistoriker Hansueli Ruch zu berichten weiss, waren die mittelalterlichen Stadthäuser Bohlenständerbauten, das heisst, sie waren aus massiven Holzstämmen erbaut. Bei den zahlreichen offenen Feuerstellen innerhalb des Städtchens hing ein drohender Grossbrand wie ein Damoklesschwert über jeder mittelalterlichen Stadt. Viele Berufe wie Bäcker, Nagel-, Kupfer- und andere Schmiede benötigten Feuer zur Ausübung ihres Handwerks. Rindertalg oder Kienspäne spendeten etwas Licht in den dunklen Wohnungen.

Es brauchte also nur einen Funken zu viel, um einen Brand auszulösen.

Kein Wunder, spähte der Nachtwächter mit Argusaugen über die nächtliche Stadt. In günstigen Augenblicken mögen seine rechtzeitige Warnung und oder die wenigen Hilfsmittel zur Brandlöschung Schlimmeres verhütet haben – doch in dieser verhängnisvollen Nacht wurde Diessenhofen zum Raub der Flammen.

Blick vom Siegelturm in die östliche Vorstadt, die nach dem Brand 1371 errichtet wurde. Bild: Thomas Brack

Interessanterweise findet man im Bericht über die Zahl der Opfer kein Wort. Dass bei einem solchen Grossbrand auch Menschen ihr Leben verloren, mag für den Chronisten insofern nicht erwähnenswert gewesen sein, als Leben und Sterben im Diesseits für die mittelalterlichen Menschen ohnehin nicht besonders der Rede wert schienen.

Mehrwertsteuer auf Wein wurde erhöht

Wie schon beim Grossbrand 1331 sahen sich die damaligen Besitzer – die Herzöge von Österreich, Albrecht und Leopold – genötigt, der Stadt finanziell zu helfen, damit sie möglichst bald aus Schutt und Asche wieder auferstehen möge. Wegen der «grozzen scheden, die unser burger von Diessenhofen von der brunst habent genomen», erliessen sie der Stadt auf vier Jahre und darüber hinaus bis auf Widerruf die Einkünfte der Vogtei. Auch solle das «Weinumgeld» – eine Art Mehrwertsteuer auf Wein – während vier Jahren erhöht werden. Diese Massnahme gelte bis auf Widerruf. Es waren nicht karitative und wirtschaftliche, sondern vorwiegend militärstrategische Überlegungen, welche die österreichischen Herzöge zu diesen Massnahmen veranlassten. Schaffhausen wurde von den Nellenburgern, Stein am Rhein von den Herren von Klingen regiert.

Wiederaufbau fand mit Stein statt

Blick vom Siegelturm aus in westlicher Richtung auf die Hauptstrasse. Bild: Thomas Brack

Tatsache ist, dass die Stadt nachher aus Stein wiederaufgebaut, vom Siegelturm aus in östlicher Richtung um die sogenannte Vorstadt erweitert und ebenfalls mit einer Mauer eingefasst sowie mit Türmen versehen wurde. Dort liessen sich Handwerker und ärmere Bürger nieder, während die wohlhabenderen Bürger ihr Domizli in der Kaufmannsgasse (heute Hauptstrasse) hatten. Zwischen «Hirschen» und «Falken» stand der Obertorturm, der im Gegensatz zu den Stadtmauern im Stadtgraben und beim Henkiturm nicht mehr existiert. Nachdem die Eidgenossen 1460 nach zehntägiger, tapferer Gegenwehr der Einheimischen Diessenhofen erobert hatten, besangen sie ihre Heldentat in dem Lied «Diessenhofen an dem Rhin, hert mit guten Muren…».

Die rauflustigen Eidgenossen schätzten die gut befestigte Stadt: Im Schwabenkrieg 1499 nutzten sie Brücke und Stadt als Ausfallstor ins benachbarte Hegau.

Ein 10'000 Mann starkes Heer sollte in zwei Abteilungen von Schaffhausen und Diessenhofen gegen den Schwäbischen Bund ziehen. Im Gefecht wurde nach der «frommen Altvorderen Brauch» alles totgeschlagen, in den Dörfern der rote Hahn auf die Hausdächer gesetzt. In der Zeit von acht Tagen wurden «armer lüt vil gemacht und schloss und dörfer in merklicher zal verbrant», unter ihnen die Dörfer Gailingen, Randegg, Ramsen, Rielasingen und Hilzingen. Auch die Schlösser Randegg, Rosenegg, Heilsberg und Staufen versanken in Schutt und Asche.

Zwei Bürger mussten zur Strafe einen Wehrgang bauen

Nach den zwei verheerenden Bränden im 14. Jahrhundert wurde das Stadtgebiet östlich und zum Rhein hin erweitert. Diese Erweiterung war mit einem hölzernen Wehrgang, einem sogenannten Umlauf, verstärkt, den 1391 die beiden Bürger Hans Zehnder und Klaus Beringer als Wiedergutmachung für ein Vergehen erstellen mussten. Bis ins 18. Jahrhundert erfüllte die Stadtbefestigung ihre Funktion bestens. Die Stadtmauer von Diessenhofen zählt wegen ihrer geschichtlichen und städtebaulichen Eigenschaften zu den bedeutendsten Objekten des Ortes.

Tourismus Region Diessenhofen organisiert am Dienstag, 24. August, eine Führung, bei welcher letzte Zeugen des ersten Stadtbrandes von 1331 zu sehen sind. Besammlung ist um 18 Uhr beim Rathausplatz.