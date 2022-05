Lokales Fulminante Auftritte in der Unterseehalle und rosige Finanzen: Berlingen feiert mehrere Anlässe mitsamt Vernissage für Buch «20 Jahre Blickpunkt Berlingen» Frühlingsapéro, Buchpremiere, Neuzuzügerapéro und Jungbürgerfeier: Die Unterseegemeinde Berlingen vereinte am Wochenende gleich mehrere Anlässe. Die Finanzlage zeigt sich ebenfalls positiv. Margrith Pfister-Kübler 09.05.2022, 16.30 Uhr

Oliver Kühn, «Theater Jetzt»-Gründer, Regisseur und Schauspieler, sorgt durch originelle Interviews mit den «20 Jahre Blickpunkt Berlingen»-Autoren Erwin Kasper, Joachim Bauer und Edwin Bächi für Unterhaltung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Unterseehalle war proppenvoll, die Liste der Feierlichkeiten nahm fast kein Ende. Gleich mehrere fulminante Auftritte durfte die Berlinger Bevölkerung am Freitagabend in der Unterseehalle feiern. Da war zum einen die Buchpremiere von 20 Jahre Blickpunkt Berlingen mit den drei Autoren Erwin Kasper, Joachim Bauer und Edwin Bächi, die dem Ostschweizer «Theater Jetzt»-Gründer, Regisseur und Schauspieler Oliver Kühn Red und Antwort standen. Da waren zum anderen Gemeindepräsident Ueli Oswald und seine Behördenmitglieder, die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, Jungbürgerinnen und Jungbürger sowie weitere Berlingerinnen und Berlinger begrüssen durften.

Nach der Pandemiezeit liess Berlingens Behörde erstmals wieder die Apérotradition aufleben, was im Laufe des Abends zum Refrain wurde: «... und dann wieder ein Apéro.» Denn Ueli Oswald hatte ein ganzes Paket an guten Neuigkeiten, und für die jeweiligen Anlässe versprach er: «Dann laden wir wieder zum Apéro.»

Als eigene Seiten in der «Thurgauer Zeitung» und im «Bote»

Und diese Berlinger Apérowillkommenskultur, die Persönlichkeiten, die Charakterköpfe von Klein bis Gross, ergänzten sich locker mit den Neuzuzügern. Diese Wurzeln sind es auch, die das Buch «20 Jahre Blickpunkt Berlingen» ermöglichten. 20 Jahre lang haben Erwin Kasper, Joachim Bauer und Edwin Bächi über alles geschrieben, was Berlingen ausmacht. Das Buch entstand im Sinne eines Rückblicks, von 2002 bis 2021. Die Seiten sind als eigenständige Berlingen-Seiten in der «Thurgauer Zeitung» und im «Bote vom Untersee und Rhein» erschienen.

Zur Buchpremiere passte, dass mit Moderator Oliver Kühn alle Hits akustisch frei zu erleben waren. Die Gäste sassen im Halbdunkel ringsum – wie in einer Arena. Dank origineller Interviewfragen schaffte es der Moderator, dass die Einzigartigkeiten von Berlingen dem Publikum nahekamen und hervorgezaubert wurden, was in Berlingen Gewicht hat, etwa Auszüge von Schulaufsätzen übers Dorf, Spezialausdrücke oder Dorforiginale.

Mit viel Applaus wurden die Akteure verabschiedet. Die Leute standen Schlange, um ihre Bücher signieren zu lassen. Drei Autoren, drei Widmungen. Alles von Hand. Alle waren glücklich über diesen Abend und das gelungene Werk.

Fünf Flüchtlinge und allfällige Steuerfusssenkung «Es macht richtig Spass, nach der Coronazeit wieder öffentlich aufzutreten», sagte Gemeindepräsident Ueli Oswald. Er lobte die Solidarität unter der Bevölkerung, auch die mit den Flüchtlingen aus der Ukraine (aktuell fünf in Berlingen). Oswald unterstrich den Wert der direkten Demokratie, und Gemeinderat Christof Rothenberger vertiefte dies in seiner Jungbürgeransprache. Eine finanzielle Botschaft machte den Leuten besondere Freude: «Das Rechnungsresultat ist 750'000 Franken besser als budgetiert. Ein Topresultat, im Verhältnis zum Gesamtumsatz von 5,5 Millionen», sagte Oswald. Diskutiert wird über eine Steuerfusssenkung. (kü)

Aufmerksam lauschen die Berlinger den Worten ihres Gemeindepräsidenten Ueli Oswald. Bild: Margrith Pfister-Kübler