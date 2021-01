Loipe auf dem Seerücken «Verhältnisse, wie es sie noch nicht oft gegeben hat»: Langlaufbegeisterte drehen in prachtvoller Winterlandschaft bei Salen-Reutenen ihre Runden Dank 60 Zentimeter Neuschnee: Erstmals seit drei Jahren präpariert der Langlaufclub Seerücken-Haidenhaus in Salen-Reutenen wieder seine Loipe. Seit den 80er-Jahren gab es in so kurzer Zeit erst einmal ein ähnliches Szenario, erzählt Vereinsmitglied Heini Gubler. Samuel Koch 16.01.2021, 04.50 Uhr

Janette Keller folgt bei besten Verhältnissen der Loipe. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe es schon abgeschrieben, dass es noch einmal so richtig Winter wird.» In seinen kühnsten Träumen hat Heini Gubler nicht mehr erlebt, dass der Seerücken in Salen-Reutenen nochmals derart in Weiss gekleidet ist. «An einzelnen Stellen hat es 60 Zentimeter Neuschnee», sagt Gubler erfreut. Der 65-jährige als Nuss-Papst bekannte Hörhauser ist sichtlich gerührt, wirkt aber äusserlich unerschütterlich.

Perfekt nennt er die aktuellen Verhältnisse, nachdem er mit seinem Pistenfahrzeug namens «Snow Rabbit 2» – also Schnee Hase 2 – nach stundenlanger Fahrt und detailgetreuer Präparation der insgesamt zwölf Kilometer langen Loipe kurz Halt macht.

Heini Gubler präpariert mit seinem Pistenbully «Snow Rabbit 2» die Loipe, Geh- und Schlittelwege. Bild: Andrea Stalder

Sofort umgarnen ihn Langläufer, die ihre jungfräulichen Spuren in die Loipe ziehen. «Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so schön», sagt ein älterer Herr begeistert beim Vorbeigehen. Als eine der ersten nach dem lang anhaltenden Schneefall ist Janette Keller aus Weinfelden von einer Runde zu ihrem Auto zurückgekehrt. Sobald es auf dem Seerücken schneit, packt sie ihre Ausrüstung, fährt auf den Seerücken und schnallt sich beim Parkplatz neben dem Haidenhaus ihre Langlaufskis an. Keller sagt:

«Aktuell ist es sehr weich vom vielen Neuschnee.»

Sie sei eine geübte Langläuferin dank ihrer Wohnung in bündnerischen Savognin. Aber selbst auf der Loipe in Salen-Reutenen gebe es anspruchsvolle Passagen mit steilen und herausfordernden Anstiegen.

Vom Skiclub Bernina zum Langlaufclub

Schnee in so rauen Mengen wie jetzt habe es in Salen-Reutenen schon lange nicht mehr gegeben, sagt Heini Gubler. «In der 40-jährigen Geschichte des Langlaufclubs (LLC) Seerücken-Haidenhaus ist es erst das zweite Mal, dass es in so kurzer Zeit so viel geschneit hat», erinnert er sich. Gubler muss es wissen, ist er doch als letztes Gründungsmitglied noch aktiv. Er erzählt:

Heini Gubler, LLC Seerücken-Haidenhaus. Bild: Andrea Stalder

«Der Verein ergab sich 1981 aus dem ehemaligen Skiclub Bernina Steckborn, der sich aufgelöst hatte.»

In den 80er-Jahren kam Gubler mit seinem Pistenbully noch oft zum Einsatz, «mit vielen Wintern mit genügend Schnee». Zuletzt aber habe sich das Blatt gewendet, die weissen Winter sind rarer geworden. «Letztmals Loipen gespurt habe ich im Winter 2015/16», sagt Gubler.

Dank Loipentelefon gut informiert

Die jetzige Pracht hat Gubler kommen sehen. Deshalb hat er die Loipe sowie die umliegenden Schlittel- und Wanderwege mit seinem Pistenbully bereits am Donnerstagabend bis spätabends um 21.30 Uhr abgefahren. «Ich hatte Angst, dass ich sonst nicht mehr durchkommen könnte», sagt Gubler und grinst. Trotzdem kommt er mit seinem Gefährt hie und da an seine Grenzen.

Eine Langläuferin zieht bei Salen-Reutenen ihre Spuren in den frischen Neuschnee. Bild: Andrea Stalder

Der Aufwand jedenfalls hat sich gelohnt, wie sich jetzt zeigt, und eine Stimme am Loipentelefon sagt: «Winterverhältnisse, wie es sie noch nicht oft gegeben hat.» Es ist die Stimme von Heini Gubler, der den aktuellen Loipenbericht auf Tonband gesprochen hat, den wiederum alle Interessierten abhören können.

«Ich habe das Loipentelefon abgehört und bin sofort losgefahren», sagt Karin Lüthi aus Hörhausen, die mit Martina Dürst aus Steckborn unterwegs ist. Lüthi zieht mit ihren Langlaufskis schon seit rund 20 Jahren in Salen-Reutenen die Runden, sofern genügend Schnee vorhanden ist. «Es ist wie im Paradies», meint Lüthi. Deshalb hat sie kurz vorher auch übers Internet die LLC-Saisonkarte zum Preis von 45 Franken bezahlt. Kontrolliert werden die Langläufer aber nicht. Lüthi findet es richtig, dass die Vereinsmitglieder des LLC für ihren Aufwand unterstützt werden.

Kaum für einen kurzen Schwatz angehalten, steigt Heini Gubler wieder in sein Pistenfahrzeug. Ich muss noch die Schlittel- und Gehwege präparieren, sagt er mit Dringlichkeit in der Stimme und ergänzt: «Sonst spazieren mir die Leute noch in die frisch präparierte Loipe.»

