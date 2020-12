Lockdown in Konstanz «Ich denke nicht, dass Kreuzlingen nun überrannt wird» Ennet der Grenze sind fast alle Geschäfte geschlossen. Daniel Hölzle vom Treffpunkt Konstanz, einem Zusammenschluss vieler Detaillisten, spricht über deren Probleme. Rahel Haag 16.12.2020, 19.00 Uhr

Daniel Hölzle, Treffpunkt Konstanz. Bild: PD

Herr Hölzle, seit Mittwoch ist Konstanz im Lockdown. Sind die Geschäfte am Dienstag noch überrannt worden?

Daniel Hölzle: Das kann man so nicht sagen, aber es war deutlich lebhafter als in den Tagen zuvor. Doch die Menschen waren bereits zurückhaltender, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Das war spürbar.

Denken Sie, dass die Konstanzerinnen und Konstanzer nun vermehrt in Kreuzlingen einkaufen werden?

Das wird sicher so sein. Allerdings denke ich nicht, dass Kreuzlingen nun überrannt wird. Die Dinge des täglichen Bedarfs sind in Konstanz ja immer noch erhältlich. Allerdings sind beispielsweise die Baumärkte geschlossen. In diesem Bereich kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Menschen nach Kreuzlingen ausweichen.

Mit dem Lockdown erhalten die Konstanzer Detaillisten auch finanzielle Unterstützung. Sorgt das für eine Art Erleichterung?

Nein, denn leider ist noch nicht klar, wie gross die Unterstützung ausfallen wird. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Zudem fallen weiterhin Kosten an. Es stellt sich also die Frage, wie man die Zeit überbrücken kann, bis man finanzielle Unterstützung bekommt.

Sie führen die Tiergarten Apotheke. Diese darf weiterhin geöffnet sein.

Ja, doch auch bei uns ist es ruhig. Normalerweise ist unser Versorgungsradius viel grösser. Aktuell kommen wirklich nur noch jene Kunden aus dem direkten Wohnumfeld. Immerhin wird der Wochenmarkt stattfinden können, dann werden sicher auch bei uns mehr Kunden vorbeikommen.

Wie gross ist die Akzeptanz gegenüber dem Lockdown?

Die Massnahmen sind auch bei uns heiss diskutiert worden, doch es herrscht mehrheitlich Verständnis. Der Landkreis Konstanz steht bezüglich der Anzahl Ansteckungen relativ gut da. Wenn man aber beispielsweise nach Sachsen blickt, wird klar, dass gehandelt werden muss.