Lockdown in Konstanz «Dass die Sonntagsverkäufe nicht stattfinden dürfen, finde ich bireweich» Ennet der Grenze sind fast alle Geschäfte geschlossen. Urban Ruckstuhl vom Gewerbeverband Kreuzlingen sagt, was das für die Detaillisten auf Schweizer Seite bedeutet. Rahel Haag 16.12.2020, 19.00 Uhr

Urban Ruckstuhl, Gewerbeverband Kreuzlingen. Bild: PD

Herr Ruckstuhl, seit Mittwoch ist Konstanz im Lockdown. Denken Sie, dass die deutschen Nachbarn nun vermehrt in Kreuzlingen einkaufen?

Urban Ruckstuhl: Ausgeschlossen ist es nicht. Immerhin wurde den Menschen nun kurz vor Weihnachten jegliche Möglichkeit genommen, noch Geschenke einzukaufen. Einige werden ihre Einkäufe aber sicher online erledigen. Diese Konkurrenz bleibt.

Vergangenen Freitag wurden auch in der Schweiz die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Für uns war das sehr unglücklich. Unser erster Sonntagsverkauf war auf den 13. Dezember angesetzt. Die Entscheidung, dass dieser nicht stattfinden kann, fiel am 11. Dezember. In unserer Papeterie haben wir auf die neuen Umstände reagiert, indem wir abends länger geöffnet haben. So schliessen wir am Samstag neu erst um 19 statt bereits um 16 Uhr und hoffen, dass die Kunden die zusätzlichen drei Stunden nutzen.

Haben auch andere Geschäfte ihre Öffnungszeiten ausgeweitet?

Das kann ich nicht sagen, aber es wäre schön, wenn es uns andere gleichtun würden. Dies würde sicher dazu beitragen, dass mehr Kunden davon Gebrauch machen. Dass die Sonntagsverkäufe nicht stattfinden dürfen, finde ich «bireweich».

Inwiefern?

Wenn man den Menschen mehr Zeit gibt, ihre Einkäufe zu erledigen, verteilen sie sich auch besser. Dürften die Geschäfte am Sonntag öffnen, wäre der Ansturm dafür an anderen Tagen weniger gross.

Am Freitag könnte auch in der Schweiz der Lockdown kommen.

Das ist nun Kaffeesatzlesen, doch ich denke nicht, dass der Detailhandel flächendeckend schliessen muss. In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass diesbezüglich behutsamer vorgegangenen worden ist, als beispielsweise in den Nachbarländern.

Welche Auswirkungen hatte der Lockdown im Frühling auf die Detaillisten in Kreuzlingen?

Nach dem letzten Lockdown war in unserem Laden eine Art Rückbesinnung spürbar. Die Menschen kauften wieder vermehrt vor der eigenen Haustüre ein. Das erlebten auch andere Detaillisten so. Einige konnten im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht bessere Umsätze verzeichnen.