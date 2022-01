Balterswil: «Heaven»-Beizer gibt nicht auf - hofft auf mehr Gäste

Livemusik Vollblutbeizer gibt nicht auf: Der Heaven Music Club ist so gut gefüllt wie seit langem nicht Wieder einmal voll besetzte Tischreihen und Barstühle im Heaven Music Club Balterswil: Das war zuletzt nicht so. Chefwirt Freddy Weibel hat schwierige Monate hinter sich. Christoph Heer 30.01.2022, 16.00 Uhr

«The Crocks» aus Winterthur spielen ihr Livekonzert im gut gefüllten Balterswiler Heaven Music Club. Bild: Christoph Heer

«Schon vor 40 Jahren wusste ich, dass ich irgendwann einmal einen Music Club betreiben werde. Und nun bin ich schon rund vier Jahre im Balterswiler ‹Heaven› und organisiere seither jeden Freitag und Samstag Livekonzerte.» Das sagt der Gastronom Freddy Weibel in der Konzertpause am Samstagabend. Nicht nur kümmert er sich mit seinem Team um das Wohl der Gäste. Am Mischpult sorgt er an diesem Abend überdies für die richtigen akustischen Einstellungen.

Coverhits aus den vergangenen Jahrzehnten

Während am Freitagabend «Black River Jukebox» mit ihrem Country Style im «Heaven» aufgetreten sind, stehen am Samstagabend «The Crocks» auf der himmlischen Bühne und im Scheinwerferlicht. Bandmitglied, Sänger und Gitarrist Ruedi Brem hat richtig Spass an diesem Gig:

«Wir treten zum zweiten mal auf hier in Balterswil. Beim ersten Konzert waren wohl nur rund zehn Gäste anwesend, heute ist die Hütte fast voll, genial.»

Die Band stammt aus Winterthur und bringt Stimmung mit diversen Coverhits aus vergangenen Jahrzehnten. Black Velvet von Alannah Miles, oder unvergessene Klassiker von AC/DC, werden nicht unbedingt frenetisch bejubelt, aber doch angemessen und verdientermassen beklatscht. «Hier im «Heaven» spielen wir gerne und, wer weiss, vielleicht schon bald mal wieder», sagt Ruedi Brem.

Freddy Weibel blickt derweil in die nahe Zukunft. «Bis im Juni 2023 sind alle Freitage und Samstage mit Livekonzerten ausgebucht.» Das sind rund 150 Auftritte von Bands mit unterschiedlichem Bekanntheitsgrad aus der ganzen Schweiz. Weibel will nicht aufgeben. «Auch wenn die Zeiten ungemein hart sind für uns Gastronomen.» Seine Motivation schöpft er aus den Rückmeldungen seiner Gäste. Zumeist lebt der «Heaven Music Club» in Balterswil von den Stammgästen, zwischendurch stolpern aber auch neue Gäste in Weibels Lokal.

Wirt wünscht sich mehr Junge im Publikum

Der Heaven Music Club bietet Künsterlinnen und Künstlern aus allen Musikrichtungen eine Bühne. Der Chefwirt freut sich dieser Tage besonders über Gäste. Dass sich am Samstagabend das Heaven sehr gut füllt, ist eine Momentaufnahme. Für Freddy Weibel ein ungelöstes Rätsel:

«Manchmal treten Bands der Superlative auf und es kommen Gäste, die man an zwei Händen abzählen kann. Andererseits ist der Zulauf gross, wenn wir nicht damit rechnen.»

Schön wäre es für den Beizer auch, wenn sich mal noch mehr Einheimische und Junge für die Livekonzerte interessieren würden. Denn man könne nicht abschätzen, wie lange diese kulturellen Angebote noch stattfinden werden.