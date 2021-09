Live-Ticker aus dem Grossen Rat Thurgau

Ticker «Die Bevölkerung ist wegen Corona gespalten und steht vor einer Herausforderung»– der Liveticker aus dem Grossen Rat Thurgau Der Thurgauer Grosse Rat tagt heute Mittwoch in der Rüegerholzhalle Frauenfeld. Wir berichten live. Silvan Meile 01.09.2021, 09.32 Uhr

Sitzung des Grossen Rates des Kantons Thurgau in der Rüegerholzhalle Frauenfeld.

Archivbild: Tobias Garcia

09:57 Uhr

Mit dem Innovationspark Ost soll die Ostschweiz gestärkt werden in der Forschung, sagt Simon Vogel von den Grünen. Das unterstütze seine Partei einstimmig.



09:54 Uhr

Mehrere Votanten bemängeln, dass der Thurgau bezüglich Innovation im Kantonsvergleich einen hinteren Rang belegt. «Wir fordern in diesem Bereich Engagement», sagt Reto Ammann im Namen der GLP. Die Beteiligung am Innovationspark Ost sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allgemein gelte es, den Zug nicht zu verpassen.

09:46 Uhr

Jetzt geht es um einen Nachtragskredit von 250'000 Franken für die Unterstützung des Innovationsparks OST. «Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen, müssen wir bei der Innovation ansetzen», sagt Dominik Diezi, Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission. Der Innovationspark komme zur richtigen Zeit.

09:40 Uhr

Gesundheitsdirektor Urs Martin erwähnt die schwierige Situation in den Thurgauer Spitäler aufgrund der Covid-Situation. Die Bevölkerung, eine Hälfte geimpft, die andere nicht, sei gespalten und stehe vor einer Herausforderung. Martin wies nochmals auf die mobilen Impfmöglichkeiten mit dem Impfbus hin und erwähnte, dass weitere Möglichkeiten geprüft werden.

09:39 Uhr

124 der 130 Ratsmitglieder sind anwesend. Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann eröffnet die Sitzung. Sie erwähnt den «guten neunten Rang» des FC Kantonsrat am Parlamentarierturnier am vorletzten Wochenende in Zug. Der Sieg ging an die St.Galler Parlamentarier.

09:32 Uhr

Die Parlamentarier nehmen ihre Plätze ein. Namensaufruf.