Live-Ticker Fast 50 Millionen Franken: So unterstützt die Thurgauer Regierung Corona-Härtefälle finanziell An einer Medienkonferenz in Frauenfeld präsentieren Walter Schönholzer, Volkswirtschaftsdirektor, und Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, am heutigen Donnerstagmorgen das Härtefallprogramm des Kantons. Sebastian Keller 17.12.2020, 09.51 Uhr

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident und Volkswirtschaftsdirektor. Donato Caspari, 16. Oktober 2020

10:07 Uhr

Weitere Unterstützung für betroffene Unternehmen seien notwendig. «Die Regierung hat es sich nicht leicht gemacht», sagt Walter Schönholzer. Das Thurgauer Härtefallprogramm nennt er «schweizweit einzigartig» .

10:04 Uhr

Regierungspräsident Walter Schönholzer eröffnet die Medienkonferenz. Er spricht von Ratlosigkeit, die sich breit macht. Auch aufgrund der immer noch steigenden Fallzahlen. «Und das vor Weihnachten.» Ein Problem sei auf Bundesebene zu verorten. So habe das Bundesparlament das entsprechende Gesetz noch nicht zu Ende beraten. «Wir sind mitten in einem Sturm, von nicht mehr zu überbietendem Aktivismus und das in einem Blindflug.» Mit dem Härtefallprogramm werde der Kanton zur Bank. Die Herausforderungen seien riesig, die Regierung habe Respekt.

10:01 Uhr

Insgesamt beläuft sich das Härtefallprogramm im Thurgau 47,5 Millionen Franken, wie aus einem Dokument hervorgeht. Es besteht aus drei Tranchen.

09:49 Uhr

In wenigen Minuten beginnt die Medienkonferenz in Frauenfeld. Es geht um die kantonale Umsetzung der Verordnung über die Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. So steht es auf der ersten Folie.