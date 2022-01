Live-Ticker aus dem Thurgauer Grossen Rat.

Live-Ticker Regierungsrat Urs Martin ruft zu Boosterimpfungen auf +++ Der Thurgauer Grosse Rat debattiert übers Öffentlichkeitsprinzip An der ersten Sitzung im 2022 diskutiert das Thurgauer Kantonsparlament das neu ausgearbeitete Öffentlichkeitsgesetz. Es soll im Umgang mit Informationen von Behörden mehr Transparenz gewährleisten. Wir berichten hier ab 9.30 Uhr live. Silvan Meile und Thomas Wunderlin 12.01.2022, 09.52 Uhr

Die Sitzung des Thurgauer Grossen Rates in der Rüegerholzhalle. Bild: Benjamin Manser,

4. Oktober 2021

Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) streicht heraus, dass die Einsichtnahme in Akten für die Bürger grundsätzlich kostenlos ist Er begrüsst, dass der kantonale Datenschützer Fritz Tanner zum Öffentlichkeitsbeauftragten wird. Gabriel Macedo (FDP, Amriswil) bedauert, dass die Staatsverwaltung ausgeweitet wird. Ob das Gesetz genügend bürgerfreundlich sei, werde sich weisen. Aus den Erfahrungen werde sich möglicherweise Anpassungsbedarf ergeben. Peter Bühler (Mitte, Ettenhausen) spricht von einem «Sieg der Superlative» in der Volksabstimmung, der hohe Erwartungen an das Gesetz erweckt habe.

Turi Schallenberg (SP, Bürglen) kritisiert, dass nach Beendigung der eigentlichen Kommissionsarbeit auf dem Korrespondenzweg noch Änderungen am Öffentlichkeitsgesetz vorgenommen worden sind. Das widerspreche dem Sinn des Öffentlichkeitsgesetzes. Dabei geht es um eine Beschränkung der Auskunftspflicht des EKT auf den Monopolbereich.

Jost Rüegg. Bild: Donato Caspari

Zur Eröffnung der Beratung über das Öffentlichkeitsgesetz erinnert Kommissionspräsident Jost Rüegg (GP, Kreuzlingen) daran, dass die zugrunde liegende Volksinitiative mit 80 Prozent Ja angenommen worden ist.

Der Grosse Rat beschliesst mit 112 Ja zu 4 Nein die Revision des Sozialhilfegesetzes. Es ermöglicht den Einsatz von Sozialdetektiven. Beim Schulgesetz und dem Sozialhilfegesetz handelt es sich um die Schlussabstimmung. Beide Vorlagen unterstehen dem fakultativen Referendum; das Behördenreferendum kommt nicht zustande.

Der Grosse Rat beschliesst mit 103 zu 13 die Revision des Schulgesetzes. Dabei geht es um die frühe Sprachförderung, die möglicherweise juristisch noch angefochten wird.

Regierungsrat Urs Martin. Bild: Ralph Ribi

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann gibt bekannt, dass das Covid-19-Schutzkonzept des Grossen Rats unverändert bleibt. Das heisst, Maskenpflicht beim Sitzen und Herumgehen. Laut Regierungsrat Urs Martin ist die Coronasituation allgemein rückläufig. Die Ostschweizer Regierungen bitten den Bundesrat, die Quarantänefrist auf 5 Tage zu verkürzen. Die Auffrischimpfungen kommen gut voran. In letzten Tagen allerdings liegt der Thurgau unter dem Schweizer Schnitt, da die Nachfrage nachgelassen hat. Rund die Hälfte der Geimpften sind geboostert. Es sei bedauerlich, wenn Geimpfte zuwarten mit Boostern:

«Wenn Sie sich heute anmelden, kriegen Sie morgen einen Boostertermin.»

Ab nächster Woche sind Auffrischimpfungen ohne Anmeldung möglich. Auch Impfungen in den Regionen sind möglich.

Im Mai 2019 hat die Thurgauer Stimmbevölkerung mit 80,2 Prozent deutlich Ja gesagt zu einem kantonalen Öffentlichkeitsgesetz. Heute kommt dieses nun zur Beratung in den Grossen Rat. Ausserdem beantragt der Regierungsrat vom Parlament zusätzliche 20 Millionen Franken zur Bewältigung der Coronapandemie. Unter anderem steht auch die Motion «Mehr Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen» zur Debatte. Sie wurde nach dem Wahlbetrug in der Stadt Frauenfeld anlässlich der Grossratswahlen 2020 eingereicht. Ob die Zeit dafür an der halbtägigen Sitzung reicht, wird sich zeigen.