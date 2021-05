Live aus der Kanti Das Frühlingskonzert direkt ins Wohnzimmer: Jugendmusikschule Frauenfeld und Firma James Solutions streamen für die Eltern daheim Ein physisches Konzert war pandemiebedingt nicht möglich. Deshalb hat sich die Frauenfelder Jugendmusikschule entschlossen, die Auftritte ihrer Schülerinnen und Schüler am Sonntagmittag aus dem alten Kantisingsaal zu streamen. Um die technische Umsetzung war eine Frauenfelder Veranstaltungstechnikfirma besorgt. Manuela Olgiati 31.05.2021, 16.30 Uhr

Während der Dreharbeiten im alten Singsaal der Kanti Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Livestreams gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Streaming-Service der Firma James Solutions aus Frauenfeld flimmern in Zeiten von Lockdown und Coronapandemie ganze Musikkonzerte durch das Netz. Die Herausforderung bei den Filmaufnahmen mit der Jugendmusikschule Frauenfeld am Sonntagmittag war, dass 70 Musizierende das erste Mal vor laufender Kamera spielen. Der Anlass fand mit Unterstützung aus dem «Covid-19-Unterstützungsfonds der Stadt Frauenfeld statt.