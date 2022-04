Literatur Mehr als 23 Anlässe an drei Tagen: Am dritten Bücherfest in Frauenfeld dreht sich alles um Demokratie und Debatte Am dritten Frauenfelder Bücherfest vom 19. bis 22. Mai treten rund 20 Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich auf. Ein spezielles Programm gibt’s auch für die Jüngsten. Samuel Koch 02.04.2022, 04.40 Uhr

Die Organisatoren stellen in der Kantonsbibliothek die Details des diesjährigen Bücherfestes vor: Bernhard Bertelmann, Eliane Wenger, Marianne Sax, Claudia Hefti und Christof Stillhard. Bild: Samuel Koch

«An welche Veranstaltung gehst Du heute Freitagabend?» «Ich gehe zu Peter Stamm mit ‹Das Archiv der Gefühle› um 20 Uhr in der Kantonsbibliothek.» «Und ich gehe zu Thomas Meyer mit ‹Hat sie recht?› um 20 Uhr in der Theaterwerkstatt Gleis 5.» «Danach treffen wir uns wieder und diskutieren darüber.» Genau so könnte nach dem Gusto des OKs ein Dialog zwischen zwei Gästen des dritten Frauenfelder Bücherfests verlaufen, das vom 19. bis 22. Mai zurück in die Kantonshauptstadt kommt.

Das Motto des diesjährigen Bücherfestes, das vor zwei Jahren aus bekannten Gründen hat abgesagt werden müssen, heisst Demokratie und Debatte. OK-Mitglied Marianne Sax sagte an der Medieninformation am Freitag in der Kantonsbibliothek:

«Die grossen Themen Demokratie und Debatte bleiben trotz aktuellem Anlass. Und wir rühren mit der ganz grossen Kelle an.»

Marianne Sax, OK-Mitglied Bücherfest Frauenfeld. Bild: PD

Den diesjährigen Einstieg machen die Lokalmatadoren Zsuzsanna Gahse und Usama Al Shahmani im Bücherladen Marianne Sax. Und mit Peter Stamm und Samantha Zaugg, letztere tritt wie in der Kolumne Jung&Alt aus dieser Zeitung mit dem 50 Jahre älteren Ludwig Hasler im Rathaus auf, sind weitere Thurgauer am diesjährigen Bücherfest zu sehen, zu hören und zu erleben.

Flyer zum diesjährigen Bücherfest Frauenfeld. Bild: Samuel Koch

Parallele Anlässe mit anschliessenden Gesprächen

Aber auch namhafte Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Ausland sind in Frauenfeld zu Gast, etwa der Bremer Will Gmehling (Freibad) sowie die Wienerinnen Eva Menasse (Dunkelblum) und Doris Knecht. Knecht ist in Frauenfeld spätestens seit diesem Jahr berühmt, ist ihr Buch «Die Nachricht» doch Zentrum der Aktion «Frauenfeld liest ein Buch». «Wir dürfen uns freuen auf hochkarätige Veranstaltungen, die bewusst oft parallel und danach mit Pausen stattfinden», meint Sax. So entstünden eben Debatten.

«Frauenfeld liest ein Buch» geht weiter Bereits vor dem Bücherfest finden nach der Premiere Ende März mit der Frauenfelder Illustratorin Rina Jost drei weitere Gespräche von «Frauenfeld liest ein Buch» statt, wie Eliane Wenger betonte. Am Mittwoch, 20. April, um 19.30 Uhr geht im Bücherladen Marianne Sax ein Expertinnengespräch zum Thema psychische Gewalt an Frauen über die Bühne. Am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr führen die Verantwortlichen ein Zoom-Gespräch mit der österreichischen Autorin Doris Knecht, deren Roman «Die Nachricht» Objekt der diesjährigen Aktion ist. Und am Montag, 9. Mai, folgt um 19.30 Uhr im Restaurant La Terrasse ein Literaturgespräch mit Frauenfeldern und Häppchen. Anmeldungen sind erwünscht unter 058 345 69 00 oder E-Mail kantonsbibliothek@tg.ch. (sko)

Auch für die Jüngsten ist gesorgt, dafür hat das OK ein spezielles Programm für Kinder auf die Beine gestellt, wie Claudia Hefti ausführte. So steht etwa der Sonntag im Eisenwerk im Zentrum für Kinder. Und bereits vor dem und noch länger als das Bücherfest (2. bis 24. Mai) gibt es im Glaspalast die Dernière der Wanderausstellung «Expeditionen ins Kinderland».

Christof Stillhard, OK-Mitglied Bücherfest Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Finanziell unterstützt wird das Bücherfest von der Stadt Frauenfeld, vom Kulturpool der Regio Frauenfeld, vom Kanton Thurgau sowie dem TKB-Jubiläumsfonds, wie Christof Stillhard sagte und ergänzte: «Dank der Unterstützung sind extrem günstige Eintritte überhaupt möglich.» Anders als in den Vorjahren sind Billette heuer nur noch online und nicht mehr im Vorverkauf erhältlich.