Liebe, Heimat und Demokratie am Bücherfest Frauenfeld

Literatur Liebeserklärungen, Heimatgefühle und die Demokratie: Das muss man am Bücherfest Frauenfeld sehen Diesen Donnerstag startet die dritte Ausgabe des Frauenfelder Bücherfests. Das Literaturfestival ist erstmals auf vier Tage verteilt und wartet mit einigen Perlen auf. Überthema ist heuer Demokratie und Debatte. In den 22 Veranstaltungen gibt es viel zu entdecken, vom Roman bis zum Kinderbuch, von der Kolumnensammlung bis zum Sachbuch. Mathias Frei 17.05.2022, 04.40 Uhr

Am diesjährigen Bücherfest Frauenfeld: Roger De Weck, Samantha Zaugg, Julia Weber und Peter Stamm. Bilder: Patrick Luethy/Reto Martin/Geatan Bally/Michel Canonica

Beim Schweizer Fernsehen haben sie sich verpasst. Nun finden sie in Frauenfeld zusammen. Hansjörg Enz war von 1988 bis 1998 für SRF im Einsatz, davon fünf Jahre als Moderator der «Tagesschau». Derweil amtete Roger De Weck von 2011 bis 2017 als SRG-Generaldirektor. De Weck, ehemaliger Chefredaktor beim «Tages-Anzeiger» und der «Zeit», liest diesen Samstag aus «Die Kraft der Demokratie – eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre». Darauf folgt ein Gespräch mit Enz. De Wecks neues Buch fällt auf, auch ohne Bild auf dem Cover. Er analysiert den Allgemeinzustand des Demokratiekonzepts und zeigt ein Programm auf, um dieses zu stärken. Das ist eine von gesamthaft 22 Veranstaltungen am dritten Frauenfelder Bücherfest.

Von Donnerstag bis Sonntag Das Bücherfest Frauenfeld findet heuer erstmals während vier Tagen statt – von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. Mai. Das Überthema ist heuer Demokratie und Debatte. Von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag gehen insgesamt 22 Literaturveranstaltungen an verschiedenen Orten in Frauenfeld über die Bühne: Eisenwerk, Theaterwerkstatt Gleis 5, Bücherladen Marianne Sax, Kantonsbibliothek, Rathaus und Bernerhaus. Am Freitag und Samstag ist das Bistro Zur alten Kaplanei in der Altstadt von 9.30 bis 21 Uhr das offizielle Festivalcafé, am Sonntag trifft man sich von 9 bis 17 Uhr in der Eisenbeiz. Ein Einzeleintritt kostet günstige zehn Franken. (ma) Vorverkauf und weitere Infos: www.buecherfest.ch

Zsuzsanna Gahse. Bild: Manuel Nagel

Das OK um Programmchefin Marianne Sax und den städtischen Kulturbeauftragten Christof Stillhard hat die diesjährige Ausgabe um einen Tag verlängert. Denn los geht es schon am Donnerstagabend mit dem Frauenfelder Schriftsteller Usama Al-Shahmani und der Literatin Zsuzsanna Gahse aus Müllheim. Beide sind Teil des Thurgauer Lesebuches mit dem Überthema «Bleib doch, komm wieder». Sie lesen daraus vor und sprechen darüber.

Usama Al-Shahmani. Bild: Andrea Stalder

«Hat sie recht?» bei Thomas Meyer

Thomas Meyer. Bild: Boris Bürgisser

Den Freitag läuten Max Küng («Fremde Freunde»), Eva Menasse («Dunkelblum») und Joachim B. Schmidt («Tell») ein. Zur Primetime um 20 Uhr hat man dann eine wahrhaftige Qual der Wahl: Peter Stamm in der Kantonsbibliothek oder Thomas Meyer in der Theaterwerkstatt Gleis 5. Stamm geht immer, auch mit seinem neusten Buch «Das Archiv der Gefühle». Und Meyer ist eben auch viel mehr als sein Bestseller «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». Er stellt seine «Sonntags-Blick»-Kolumnensammlung «Hat sie recht?» vor.

Video: PD

Ludwig Hasler. Bild: Valentin Hehli

Am Samstag stehen zwei interessante Veranstaltungen im Rathaus an, zum einen eben De Weck mit Enz, zum anderen die Frauenfelder Journalistin Samantha Zaugg und der Publizist Ludwig Hasler. Zwischen zweiteren liegen zwar 50 Jahre Altersunterschied. Gleichwohl schreiben sie sich in der Samstagsausgabe der «Thurgauer Zeitung», der «Schweiz am Wochenende» – über Erfahrungen, Erwartungen und Haltungen, über Arbeit und Wohnen, Liebe und Tod, Rotweintrinken und Kuchenbacken. Ihre Wechselkolumne heisst «Jung & Alt», daraus ist nun eine Textesammlung entstanden, die am Bücherfest Vernissage feiert.

Aus Rumänien und während der Schwangerschaft

Doris Knecht. Bild: PD/Pamela Russmann

Nicht verpassen sollte man am Samstag auch Doris Knecht, Julia Weber und Dana Grigorcea. Halb Frauenfeld hat im Rahmen von «Frauenfeld liest ein Buch» «Die Nachricht» der Wiener Autorin Doris Knecht verschlungen. Julia Webers zweiter Roman «Die Vermengung» entsteht in ihrer Schwangerschaft. Ihr literarischer Ausweg aus der Beengung des Lebens macht Julia Weber, so liest man, zu einer Meisterin des sinnlichen Schreibens, eben «ein Buch aus dem Leben, das mittendrin entstand». Dana Grigorceas neuer Roman «Die nicht sterben» wurde für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert. Der Roman will, so heisst es in der Presse, den rumänischen Folklorismus zerpflücken und neu zusammensetzen.

Video: PD

Petra Hartlieb. Bild: PD/Ingo Pertramer

Der Sonntag gehört den kleinen Bücherfestbesuchern – bei Lorenz Pauli, Will Gmehling und Katja Alves. Und dann ist da noch Petra Hartlieb mit «Meine wundervolle Buchhandlung». Die Lesung findet natürlich im Bücherladen Marianne Sax statt. Hartlieb hat in Wien eine Buchhandlung übernommen, darüber schreibt sie. Die Mischung aus beherzter Blindheit und positivem Trotz, die sie in ihrem Buch an den Tag lege, sei mitreissend. Und man liest, dass das eine Liebeserklärung an die Literatur sei.