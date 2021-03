LITERATUR «Ich muss mich beim Schreiben achli selber überlisten»: Daniel Badraun aus Schlattingen veröffentlicht neue Krimis, geht aber auch einen neuen Weg Vom Schreiben bekommt Daniel Badraun nie genug. Für seine Leidenschaft fehlt dem 60-jährigen Schlattinger aber vor allem eines: Zeit. Samuel Koch 17.03.2021, 16.35 Uhr

Daniel Badraun mit seinen neuesten Werken auf einer Sitzbank in den Rebhängen oberhalb seines Wohnortes. Bild: Kevin Roth

Hektisch ist die Zeit kurz vor der Abgabe. «In den letzten drei Monaten war ich für meine Umwelt leider nicht mehr so geniessbar.» Das sagt Daniel Badraun in leisem Ton, obwohl er am Küchentisch in seinem Haus sitzt. Nach einem zaghaften Schulterblick zu seiner Frau Daniela flüstert er mit spitzbübischem Lächeln im Gesicht:

«Ich führe immer ein bisschen einen Kampf gegen die Zeit.»

Der 60-Jährige aus Schlattingen weiss, wovon er spricht. Erst kürzlich sind von ihm drei neue Bücher erschienen. Allesamt im deutschen Gmeiner-Verlag. Im Kriminalroman «Hundsvieh» setzt er die Geschichte seines unterhaltenden Wegbegleiters Claudio Mettler fort. Am Sammelband «Schaurige Orte in der Schweiz» über unheimliche Geschichten hat er sich mit einer Kurzgeschichte über den Malojapass als einer von zwölf Autoren beteiligt.

Und mit dem Fotografen Rolf Canal hat er mit dem Reiseführer «Lieblingsplätze im Engadin» ein lang verfolgtes Projekt endlich über die Ziellinie gebracht. Er, der im Engadin aufgewachsen ist und dessen Herkunft auch nach 30 Jahren im Thurgau noch unverkennbar zu hören ist. Er sagt:

«Meine Heimat ist der Thurgau, nach all den Jahren, ganz klar.»

Daniel Badraun mit seinem neuen Reiseführer «Lieblingsplätze Engadin». Bild: Kevin Roth

In seine alte Heimat zieht ihn seine betagte Mutter noch regelmässig, wenn er im Elternhaus räumt, aber auch die Liebe zur Natur, wenn er die Wanderschuhe anzieht oder für eine Tour aufs Velo steigt. Auf der fünfstündigen Zugfahrt nach Samedan nutzt Badraun die Zeit meist zum Schreiben, kommt mit seinen neuesten Geschichten für Krimis, Kinderbücher und Theaterstücke vorwärts. Sich selber beschreibt der Vater von vier erwachsenen Kindern eigentlich als faul und fügt, ohne zu zögern, hinzu: «Aber ich komme nicht mehr dazu.»

Nein-Sager und Anti-Ämtliheini

In seinen Büchern schwingt viel Persönliches mit, wie mit den Reisen in früheren Werken «Krähenyeti» nach Nepal oder in «Randulin» nach Australien. «Das kannst du gar nicht trennen, selbst wenn man es wollte.» Ebenso der Lokalkolorit, wie er mit «Schwarzmost» (Emons-Verlag) mit Verknüpfungen in den Thurgau so realistische Nähe schuf. Auch sein politischer Einfluss – Badraun politisierte von 2004 bis 2010 als Sozialdemokrat im Grossen Rat – könne er unmöglich kaschieren. Manchmal trage er aufgegabelte Themen monate-, ja gar jahrelang mit sich herum, um sie dann irgendwann in seine Geschichten einzuflechten.

Das mit der Politik sei abgehakt, sagt er, der Nein-Sager, der Anti-Ämtliheini. Das nebenberufliche Schreiben wecke in ihm viel mehr Zufriedenheit. Er liebt sein Leben als Kleinklassenlehrer in Diessenhofen, der Umgang mit den Schülern hält ihn jung, zumindest im Kopf. Dann schweift er ab und sagt:

«Als junger Autor hatte ich so viele Ideen, nur wollte sie niemand.»

Fast 20 Jahre habe er damit verbracht, überhaupt in die Verlage hineinzukommen. Mit dem Schreiben allein, das erst nach Wochen so richtig in Fahrt komme, sei es keineswegs getan. Danach folgt das Lektorat, mit vielen Auseinandersetzungen und hitzigen Diskussionen. Das kann sehr anstrengend sein, sagt Badraun, der in seiner Freizeit nebst vielem Schreiben auch viel liest, nebst Medien vor allem Erzählerisches. «Ich lese gerne, wo es mehr ums Menschliche geht», sagt er und blickt über den wachsenden Stapel mit seinen bisher publizierten Büchern. Es miaut, Luna steht auf der Veranda und verlangt nach Fressen. Badraun zögert keine Sekunde, steht auf und stillt ihr Verlangen. «Sie wird zum Terroristen, wenn sie kein Futter bekommt.» Er lacht.

Minuziös geführte Statistik über Fortschritte

Stolz zeigt sich Badraun, wenn man ihn auf «Geschichtendock» anspricht, das interaktive Leserförderprojekt für Kinder, das er mit Jean-Philipp Gerber während des Pisa-Schocks zu einem günstigen Zeitpunkt zum Leben erweckt hat. Lesefaulheit bei Kindern will er noch heute bekämpfen, weil ihm das Lesen schon so viel gegeben hat. Unterhaltung. Abwechslung. Zufriedenheit.

Daniel Badraun liest den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse aus Weinfelden im Napoleonmuseum aus «Geschichtendock» «Kati und Sven und die französische Prinzessin» vor. Bild: Andrea Stalder (Salenstein, 8. Januar 2018)

Beim Schreiben führt er minuziös Statistik, wann er wie viele Wörter und Zeichen niedergeschrieben hat, wann er Schreibblockaden erlebt. Er sagt:

«Ich muss mich beim Schreiben achli selber überlisten.»

Weniger ist mehr, findet er. Wobei Corona zuletzt fast für zu wenig gesorgt hat, weil viele Lesungen ausgefallen sind. «Virtuelle Lesungen mache ich nicht», sagt Badraun, den vor allem ein verpasstes Erlebnis bedrückt. Er hätte nämlich an den abgesagten Burgdorfer Krimitagen im Oktober 2020 lesen dürfen, was ihm bisher verwehrt blieb. «Das wäre ein Ritterschlag gewesen», trauert er der bisher verpassten Chance nach. Ob sie je nochmals kommt, steht in den Sternen.

Die Pandemie zeigt sich aber für Badraun ebenso als Chance, den Kompass neu auszurichten, auf neue Ideen zu kommen, neue Aufgaben anzupacken. Zumindest einen weiteren Krimi hat Badraun noch im Köcher, nebst der Jagd geht es auch ums Impfen von Tieren. Wieder ein Thema, das er schon seit Jahren und aufgrund eines aufwühlenden Bundesgerichtsfalls im Engadin mit sich herumträgt. Zu viel will er im Vorfeld nicht verraten. Nur so viel:

«Es geht heftig zu und her und bietet einigen Zündstoff.»

Träume hegt Badraun noch einige. Genrewechsel? Professionelle Literatur? Einladung für eine Lesung im Literaturhaus Thurgau im Bodmanhaus in Gottlieben? «Schwierig zu sagen», sagt er sec. Es gebe schon noch Projekte, liebend gerne wagte er sich vielleicht eines Tages an einen Roman. Für ihn der Inbegriff für richtige Literatur. Dafür braucht er aber einerseits viel Zeit. Und andererseits ist er sich bewusst, dass er dann in den eigenen vier Wänden für seine Mitmenschen vermehrt ungeniessbar sein könnte.