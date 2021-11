Drittes Buch des Frauenfelder Laufbahnberaters Jürg Hartmann

Literatur «Darf man das überhaupt? – Ja, man darf»: Frauenfelder Coach und Laufbahnberater Jürg Hartmann veröffentlicht Dialogsammlung zu Gut und Böse Das dritte Buch von Jürg Hartmann ist draussen: «Gespräche zwischen Gott und dem Teufel». Die erfrischend lesbaren, dialogischen Texte drehen sich um grundsätzliche Fragen des Lebens. Er sei zwar nicht religiös, habe aber viel mit Religion am Hut, sagt der 72-jährige Autor aus Frauenfeld. Mathias Frei 05.11.2021, 16.35 Uhr

Autor Jürg Hartmann. Bild: Mathias Frei

«Es musste einfach raus.» Denn auf viele Fragen fand er keine zufriedenstellenden Antworten. Das sagt Jürg Hartmann. Der Frauenfelder Coach und Laufbahnberater spricht über seine dritte Textesammlung, die am Sonntag Vernissage feiert. Literarisch ist der 72-Jährige ein Spätberufener. 2015 wartete er mit der Kurzgeschichtensammlung «Von Busfahrten, Katakomben und Notaren» auf, vergangenes Jahr erschienen die 92 Kurzgeschichten starken «Gedanken und Gespräche über Gott und die Welt». Gott hat Hartmann nun wieder aufgenommen – und diesem bei «Gespräche zwischen Gott und dem Teufel» dessen existenziellen Gegenpart gegenüber gestellt. Aus den Kurzgeschichten sind vornehmlich dialogische Texte geworden.



«Gespräche zwischen Gott und dem Teufel» von Jürg Hartmann. Bild: PD

«Ich habe viel mit Religion am Hut, aber religiös bin ich nicht.»

Das sagt Hartmann. Nicht anders zu erwarten, dreht sich sein drittes Buch denn auch nicht um die Kirche, sondern um grundsätzliche Fragen des Lebens. Diese bricht der Frauenfelder erfrischend lesbar auf Dialoge herunter. Gott und der Teufel sind am «Käfele» und unterhalten sich. Niederschwellig, «aber keineswegs blasphemisch», was Hartmann wichtig ist. Er hat sich gefragt, ob man das so überhaupt schreiben dürfe. Und seine Antwort war klar: «Ja, das darf und soll man.»



Hoffnungsvoller Gott und sarkastischer Teufel

Da geht es oft um die Coronapandemie, was sie wirklich ist und wo sie nur als Stellvertreterdiskussion dient, um Sterbehilfe, Naturkatastrophen, Weihnachten, Flüchtlingskrise, Karfreitag, Schnelllebigkeit und um «ein paar Dinge, die sich trotz all dem Wahnsinn und all der Ohnmacht zum Guten wenden». Gott und der Teufel – oder auch das Gute und das Böse – haben als grösstmögliche Polarität auch sprachlich nicht denselben Duktus. Gott ist hoffnungsvoll, weise, aber nicht belehrend. Der Teufel kann sich den Spott, Hohn und Sarkasmus zumeist nicht verkneifen.



Das Buch ist im Bücherladen Marianne Sax erhältlich.