Eva Munz hat im Frauenfelder Bücherladen Sax gelesen

Literatur Afghanistan, wie man es nicht kennt: Die deutsche Autorin Eva Munz hat im Bücherladen Sax in Frauenfeld gelesen Im Mittelpunkt stand Eva Munz' Romandebüt «Oder sind es Sterne». Am Donnerstagabend ging eine Lesung bei Buchhändlerin Marianne Sax über die Bühne. Dabei offenbarte die langjährige Asien-Korrespondentin einen vielschichtigen Blick auf ein heute mehr denn je zerrissenes Land. Christof Lampart 06.08.2021, 15.27 Uhr

Autorin Eva Munz, rechts Gastgeberin Marianne Sax. Bild: Christof Lampart

Eva Munz war in Afghanistan. Mehrmals. Als freie Schreibende, als «embedded journalist», die seit 2001 die Truppen der verschiedenen Seiten begleitete, um Einblicke in und über ein Land und dessen Menschen zu erhalten, die vielen Westlern nicht zugängig sind.

«Afghanistan ist ein wunderschönes Land mit ganz vielen liebevollen Menschen.»

Das sagt sie. Doch aktuell, da die Nato-Truppen abgezogen und die Taliban wieder auf dem schnellen Vormarsch sind, empfiehlt sie niemanden eine Reise ins gebirgige, zentralasiatische Binnenland. «Ich würde jetzt auf keinen Fall mehr hingehen», erklärt sie bei ihrer Lesung im Bücherladen Marianne Sax.

In was für ein Land man kommen könnte, wenn es einigermassen befriedet wäre, schildert Munz in «Oder waren es Sterne» (Verlag Kunstmannn) detailliert. Sie beschwört es aus der Perspektive von drei Männern – einem in Kabul lebenden Teenager, einem in Paris lebenden afghanischen Geschäftsmann und einem US-Marine – herauf und lässt die Zuhörerschaft an einem Kulturgemälde teilhaben, das weniger einem monolithischen Block denn einem facettenreichen Blick durch ein buntes Kaleidoskop gleicht. Es gibt viel zu entdecken, Vorurteile zu widerlegen, wenn man Munz zuhört – und schweift dabei selbst mit seinen Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste ab.

Eva Munz im Gespräch mit Besucherinnen der Lesung. Bild: Christof Lampart

Exotisches Vergnügen im Schritttempo

Denn Eva Munz versteht, es spannend und humorvoll zu schreiben – und nimmt die Zuhörenden, die Lesenden dabei auf eine Reise mit, die exotisch wie auch glücksverheissend ist. Ob sich die Verheissung dann tatsächlich erfüllt, ist hingegen eine andere Frage. Im Buch sagt eine Frau einmal den Satz:

«Ich mag Geschichten, die mich an andere Orte transportieren, zu fremden Kulturen und Menschen.»

Und genau das macht Munz auch mit der Leserschaft. Allerdings belässt sie es nicht nur bei den drei interessanten und ineinander verwobenen Lebensgeschichten, sondern sie packt zugleich unheimlich viel Wissen in den Roman, tut dies jedoch so, dass man sich als Leser nie belehrt, sondern sanft bereichert vorkommt, wenn man das Buch einmal für eine Pause zur Seite legt. Denn Pausen benötigt man zweifelsohne, um die Fülle an Stoff zu verdauen. Und das ist auch gut so. Denn nur so kann man schrittweise Zugang zu einer Welt finden, die uns, abseits der Katastrophenmeldungen aus den Medien, fremd ist.