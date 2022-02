Line-up Sido, Loredana und Megan Thee Stallion: Diese und weitere Künstler sollen in diesem Juli nach einem zweijährigen Unterbruch am Open Air Frauenfeld auftreten 2020 und 2021 konnte das grösste Hip-Hop-Festival Europas auf der Frauenfelder Allmend pandemiebedingt nicht über die Bühne gehen. Selbst das redimensionierte «Frauenfeldli» im September fiel Corona zum Opfer. Jetzt planen die Veranstalter für den Sommer 2022 und geben das Line-up bekannt. Mit der Renaissance des Out in the Green am 29. Juni unter anderem mit Metallica hat das aber nichts zu tun. Samuel Koch 09.02.2022, 08.05 Uhr

Der deutsche Rapper Sido stand letztmals im Sommer 2018 auf der Bühne in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (07. Juli 2018)

Wieder so wie vor der Pandemie. So soll das Open Air Frauenfeld (OAF) diesen Sommer nach zweijährigem Unterbruch endlich wieder während vier Tagen jeweils 50'000 Tagesbesucherinnen und -besucher anziehen. Die pandemische Entwicklung stimmt die Veranstalter rund um die Frauenfelder First Event AG positiv, die am Mittwochmorgen pünktlich um 7 Uhr via Instagram das Line-up fürs diesjährige Festival vom 6. bis 9. Juli bekannt gegeben haben. Die Organisatoren schreiben:

«Wir sind zurück! 200'000 Gäste, 80 Acts, 4 Tage, 1 unvergessliches Erlebnis. Wir können es kaum erwarten, Euch alle wieder zu sehen.»

In einem Trap- und New-School-lastigen Line-up kündigen die Open-Air-Macher als Headliner unter anderem Tyler, the Creator an, der in Frauenfeld zuletzt zwei Mal vergebens angekündigt wurde. 2017 sagte der Rapper und Produzent aus Los Angeles seine Sommertour ab, 2021 kam Corona dazwischen. Weitere grosse Namen für Branchenkenner sind Roddy Ricch, Lil Baby, RIN, J.Cole, A$AP Rocky und Playboi Carti. Einige davon sind auch schon auf der Allmend zu sehen gewesen.

Die einzige Frau unter den Headlinern heisst Megan Thee Stallion, eine 26-jährige Rapperin aus Texas. Grundsätzlich dominieren das Feld Namen aus den USA, aber es gibt auch Künstler aus Madagaskar (Oboy), England (Tion Wayne) und Schweden (Yung Lean).

Megan Thee Stallion, 26-jährige US-Rapperin und Künstlerin in Frauenfeld. Bild: AP/Evan Agostini

US-Amerikaner und Deutsche dominieren

Für die breite Masse stechen andere Namen aus dem Line-up heraus, etwa jener von Sido. Der 41-jährige Rapper aus Berlin ist vor allem durch seine Musik mit Liedern wie «Schlechtes Vorbild» oder «Mit Dir», aber auch durch seine Auftritte im deutschen Fernsehen bekannt. Deutsche Rapmusik ist auch sonst stark vertreten am «Frauenfeld», etwa mit Capital Bra oder Haftbefehl, die beide ebenfalls schon auf der Grossen Allmend ihre Shows ablieferten.

Skandalrapperin aus dem Kanton Luzern

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Loredana. 2019 hätte die aufstrebende Luzerner Rapperin endlich in Frauenfeld auftreten sollen, als sie kurz vor dem Open Air wegen des Betrugsskandals die Reissleine zog und all ihre Konzerte absagte. Um mehrere hunderttausend Franken soll die heute 26-Jährige eine Schweizerin erleichtert haben. Das Verfahren kam ins Rollen, bis sich die mittlerweile millionenschwere Loredana mit dem Opfer einigen konnte. Alleine das Lied «Mit mir» der Schweizerin wurde auf Youtube bisher über 8 Millionen Mal angeklickt.

Eine Handvoll weiterer Schweizer Künstler steht im OAF-Line-up 2022. Die Musik von Stereo Luchs mit Liedern wie «Nüm Mir» oder «Sie seit» kennen etwa Hörerinnen und Hörer von Radio SRF3, das dem Zürcher mit Jahrgang 1981 immer wieder die Ehre erweist. Mimiks und Danitsa dürften der breiten Masse ebenfalls einen Begriff sein. Letztere mischt immer wieder Reggae, Soul und Funk in ihre von Hip-Hop geprägte Musik. Die 27-jährige Genferin stand unter anderem mit ihrem bekannten Lied «Captain» im Jahr 2018 schon einmal auf der Bühne in Frauenfeld.

Die Genfer Künstlerin Danitsa während ihres Auftritts am Open Air Frauenfeld. Bild: Reto Martin (07. Juli 2018)

Zweijährige Zwangspause, auch fürs «Frauenfeldli»

Zuletzt konnte das OAF während zwei Jahren nicht wie gewohnt stattfinden. Zunächst musste das Festival für den Sommer 2020 abgesagt werden, die Tickets behielten allerdings ihre Gültigkeit fürs 2021. Doch auch im vergangenen Sommer blieb es still in der Allmend.

Für das an den gängigen Schutzmassnahmen angepasste «Frauenfeldli» mit geplant 10’000 Besucherinnen und Besuchern im September entzogen der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld den Veranstaltern wegen stark steigender Fallzahlen zwei Wochen zuvor die Bewilligung. Heuer soll alles wieder anders werden und in gewohnten Bahnen über die Bühne gehen.

Die Bühne des ersten Open Air in Frauenfeld im Jahr 1987, das damals noch «Out in the Green» hiess. Bild: PD Auf der Bühne standen 1987 unter anderem Barclay James Harvest und Status Quo. Bild: PD Eine Marktgasse gab es schon 1987. Bild: PD «Frauenfeld erlebte begeisterndes Open air»: Diesen Titel setzte die «Thurgauer Zeitung» über ihren Text zum ersten Out in the Green im Juli 1987. Der Artikel handelt von einem friedlichen Fest mit 30'000 Besuchern, «Campingunfällen» und gefragten Getränken. Bild: Archiv «Thurgauer Zeitung» Die Neville Brothers treten am 8. Juli 1995 am «Out in the Green» in Frauenfeld auf. Aaron Neville, links, und Charles Neville, rechts, in Aktion. Bild: Keystone Im gleichen Jahr war auch Chuck Berry im Thurgau zu Gast. Bild: Keystone Und auch Elton John beehrte 1995 das Frauenfelder Open Air. Bild: Keystone Eng war es vor der Bühne schon 1995. Bild: Keystone David Bowie gab das letzte Konzert des «Out in the Green» 1997. Bild: Keystone Im gleichen Jahr ebenfalls beim «Out in the Green» zu Gast: Sting. Bild: Keystone Nicht ganz so berühmt wie Sting und David Bowie, aber im deutschsprachigen Raum unter anderem dank einer legendären Pressekonferenz trotzdem in Erinnerung geblieben: «Tic Tac Toe». Bild: Keystone Auch 1998 waren Stars in Frauenfeld. Hier im Bild: Mick Jagger von den Rolling Stones. Bild: Keystone Nicht immer war das Wetter gut, wie dieses Bild aus dem Jahr 2000 zeigt. Bild: Alexandra Wey Sogar Nessie war 2000 in Frauenfeld zu Gast. Bild: Urs Müller Zwar war das «Out in the Green» 2000 noch kein Hip-Hop-Festival, doch erste Acts dieses Genres waren in Frauenfeld schon zu Gast. Zum Beispiel «Die Fantastischen Vier». Bild: Alexandra Wey Der Schweizer Musiker Bligg, damals noch Rapper, trat 2004 in Frauenfeld auf. Bild: Kristina Basler Mary J Blige trat 2004 auf der Hauptbühne in Frauenfeld auf. Bild: Susann Basler Ein reines Hip-Hop-Festival war das Open Air damals aber noch immer nicht. Auch Pink trat 2004 in Frauenfeld auf... Bild: Susann Basler ...ebenso wie Motörhead. Bild: Nana do Carmo 2007 kam es auf dem improvisierten Parkplatz in der Nähe der Allmend zu einem grossen Brand. Rund 50 Autos brannten. Bild: Susann Basler 2008 war die Ausrichtung des Open Air bereits deutlich klarer. Hip-Hop-Megastar Jay-Z bei seinem Auftritt.





Bild: André Albrecht Und auch der deutsche Rapper Jan Delay war in Frauenfeld zu Gast.





Bild: André Albrecht Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Sitzgelegenheiten. Bild: Susann Basler Wo ein Open Air stattfindet, bleibt viel Müll zurück, so auch 2008 in Frauenfeld. Bild: Susann Basler Ob sich dieser Musikfan das Konstrukt patentieren liess? Bild: Susann Basler 2009 war das Wetter deutlich besser. Bild: Stefan Schaufelberger Deshalb suchten die Musikfans Abkühlung im nahegelegenen Fluss. Bild: Nana Do Carmo Nahezu alle Hip-Hop-Grössen waren irgendwann in Frauenfeld zu Gast. 2009 zum Beispiel 50 Cent... Bild: Reto Martin ...und Kanye West. Bild: Stefan Schaufelberger Von oben lassen sich die Ausmasse des Festivals im Jahr 2010 besser erkennen. Bild: Benjamin Manser Eine temporäre Zeltstadt für wenige Tage entsteht jedes Jahr in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser 2010 (im Bild) und 2018 war US-Rapstar Eminem zu Gast. Bild: Stefan Schaufelberger 2011 gehörten Cypress Hill zu den ganz grossen Namen. Bild: Nana do Carmo Lauryn Hill trat am Open Air Frauenfeld 2012 auf. Bild: Reto Martin 2013 waren mehrere Altstars des Hip-Hops in Frauenfeld. «A Tribe Called Quest» genauso... Bild:Reto Martin ...wie Run DMC. Bild: Reto Martin 1987 wunderte sich die Presse noch, dass Barclay James Harvest eine eigene Lichtanlage mitnehmen wollte, 2014 kamen Künstler mit einer ganzen Lichtshow. Hier im Bild: M.I.A. Bild:Nana Do Carmo Zur Hip-Hop-Kultur gehört neben der Rap-Musik auch das Breakdancen. Bild: Nana Do Carmo Musiker mit Maske sah man in Frauenfeld immer wieder. Hier im Jahr 2014: Cro. Bild: Urs Jaudas Und im Jahr 2015 Marsimoto. Bild: Reto Martin Innert weniger Tage entsteht in Frauenfeld jeweils ein imposantes Bühnenbild. Bild: Donato Caspari Konfetti beim Konzert von K.I.Z. 2016. Bild: Andrea Stalder Open Air und trotzdem nicht aufs Training verzichten: In Frauenfeld seit einigen Jahren möglich. Bild: Reto Martin 2017 gehörte Mac Miller zu den grossen Namen in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder Tausende Besucherinnen und Besucher strömen jedes Jahr auf die Allmend. Bild: Thi My Lien Nguyen Auch Schweizer Künstlerinnen sind in Frauenfeld zu sehen und zu hören. 2018 zum Beispiel Danitsa... Bild: Reto Martin ...und Lo&Leduc. Bild: Andrea Stalder Einer der bekanntesten deutschen Rapper: Sido. Bild: Andrea Stalder Beim bisher letzten Open Air Frauenfeld zu Gast: Cardi B. Bild: Andrea Stalder Beim Open Air Frauenfeld geht's immer auch um den Style. Bild: Andrea Stalder Nicht nur Künstler tragen Masken, auch die Fans. Bild: Andrea Stalder