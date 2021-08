Duzis im Prozess: Im Thurgau kennt man sich

Bezirksgericht Frauenfeld «Wir sind alle per du mit Ralph»: Im Limoncelli-Prozess duzen sich Richter und Angeklagter Gerichtspräsident René Hunziker überraschte die Prozessbeobachter mit der Ankündigung, er werde den Angeklagten duzen. Laut Obergericht hat er alles richtig gemacht. Thomas Wunderlin 09.08.2021, 05.20 Uhr

Alle per du mit Ralph: die Berufsrichter des Bezirksgerichts Frauenfeld Irene Herzog, René Hunziker, Anja Scholz und Christian Koch. Bild: Andrea Stalder

Das Bezirksgericht Frauenfeld stand wieder einmal im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Schweizweit berichteten die Medien letzten Monat über den Prozess gegen den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli wegen Wahlfälschung. Gerichtspräsident René Hunziker überraschte selbst einheimische Gerichtsberichterstatter mit der Ankündigung, er werde Limoncelli duzen.

Anschein von Befangenheit muss vermieden werden

Dadurch hätte der Anschein der Befangenheit entstehen können. Von Gesetzes wegen hat ein Richter in Ausstand zu treten, «wenn er wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung befangen sein könnte», teilt der Sprecher des Thurgauer Obergerichts, Thomas Soliva, auf Anfrage mit.

Thomas Soliva, Mediensprecher des Thurgauer Obergerichts. Bild: Reto Martin

Dass ein Richter mit einer Partei oder einem Zeugen per du sei, könne vorkommen:

«Das heisst aber nicht, dass er auch befangen ist. In einem solchen Fall ist vor allem Transparenz wichtig.»

Hunziker hätte den Fall einem der andern drei Berufsrichter am Bezirksgericht überlassen, wenn es das Problem gelöst hätte. Hunziker sagt:

René Hunziker, Präsident des Bezirksgerichts Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Doch wir sind alle per du mit Ralph.»

Er und seine Kollegin Irene Herzog kennten Limoncelli von gemeinsamen Anlässen mit dem Frauenfelder Stadtrat. Berufsrichterin Anja Scholz kenne Limoncelli von der CVP her, deren Mitglied auch Limoncelli war. Berufsrichter Christian Koch (SP) ist Kantonsrat wie einst Limoncelli.

«Ich habe weder ein freundschaftliches noch ein feindliches Verhältnis mit ihm», sagt Hunziker. «Auch nicht über Facebook. Ich habe ihn nie allein privat getroffen, allenfalls zufällig an einem Stadtfest oder einem ähnlichen Anlass, und ich habe seine Telefonnummer nicht.»

Nicht erwünscht: Richter siezt, Angeklagter duzt

Eine Abtretung an ein anderes Thurgauer Bezirksgericht wäre auch nicht ohne weiteres in Frage gekommen, da Limoncelli dort ebenfalls Bekannte hat. Zu vermeiden war auch der Fall, dass Hunziker den Angeklagten siezt, dieser ihn aber duzt. «Das wäre für das Publikum seltsam gewesen», sagt Hunziker.

So informierte er den Staatsanwalt – mit dem er auch per du ist – und die Verteidigung schriftlich, dass er den Angeklagten mit du ansprechen werde. Keine Seite machte geltend, der Gerichtspräsident könnte befangen sein. Offensichtlich hat es dem Angeklagten auch nicht geholfen, dass er den Richter duzen konnte: Das Gericht bestätigte mit dem Schuldspruch die Vorwürfe des Staatsanwalts.

Lob von Obergericht und Wahlbeobachter

«In dem von Ihnen angesprochenen Fall machte der Bezirksgerichtspräsident alles richtig», teilt der Sprecher des Obergerichts mit. «Der Präsident machte seine Sache gut», meint auch der Politologe und Wahlbeobachter Silvano Moeckli, der einen Teil des Prozesses vor Ort verfolgte. Hunziker habe eine entspannte Atmosphäre geschaffen, was wichtig sei:

Silvano Moeckli, Politexperte.

«Man will ja keine fremden Richter. Dann kann man ihnen auch nicht vorwerfen, dass die Richter der ersten Instanz mit dem Angeklagten per du sind.»

An Thurgauer Gerichten kommt das Duzis zwischen Richtern und Angeklagten jedoch selten vor. Der Grund könnte darin liegen, dass sie in der Regel in verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen verkehren. Anders ist es bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen.

Die zwei Fälle, an die sich Hunziker erinnert, stammen aus diesem Bereich: «Es gab einen Fall im Familienrecht mit einer ähnlichen Konstellation. Wir Berufsrichter waren alle per du mit einer Partei. Es wurde gefragt, wer kennt ihn am wenigsten. Das war ich.»

Das andere war ein einfacher Scheidungsfall ohne Streit und mit umfassender Vereinbarung. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass es ehemalige Nachbarn waren. Sie sagten, sie seien froh, zu einem Richter gehen zu können, den sie kennen.»

Anwälte und Richter kennen sich

Hingegen seien die meisten Thurgauer Anwälte und Richter per du, sagt Hunziker. «Man kennt sich vom Anwaltstag oder von Weiterbildungen.» Das lege man offen, vor allem wenn ausserkantonale Anwälte dabei seien. Im Kanton Zürich hätten die Anwälte vor allem mit den Richtern weniger persönliche Kontakte: «Es sind ja auch viel mehr Anwälte.»

In einer Verhandlung könne er das Du gegenüber einem Anwalt umgehen, indem er sage: «Das Wort hat Rechtsanwalt Soundso.» Das gehe aber nicht mehr in Vergleichsverhandlungen, wenn man sich – zumindest bis zur Pandemie – die Hand zur Begrüssung reiche.

Richter und Sekretärinnen siezten sich

Auch am Bezirksgericht ist das vertrauliche Du Standard unter allen Mitarbeitern. Zu Zeiten der 2008 zurückgetretenen Gerichtspräsidentin Brigit Hänzi hätten sich Richter einerseits und Sekretärinnen und Praktikanten andererseits gesiezt, weiss Hunziker.

Im Grossen Rat, dem auch Richter angehören, ist hingegen zumindest in den öffentlichen Debatten das Sie üblicher. Für Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann gehört es auch dazu, dass man in den Debatten die Schriftsprache verwendet:

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann. Bild: Andrea Stalder

«Das zwingt uns, klarer zu denken. Die Mundart ist die Sprache des Herzens. Hochdeutsch zwingt uns zu einer gewissen Disziplin.»

Ausserhalb der offiziellen Auftritte ist unter Ostschweizer Politikern hingegen Siezen unüblich. «Man ist extrem schnell per du», sagt Kaufmann. In den Kantonen Zürich und Bern gehe das länger.

In den letzten Jahren hat sich etwas geändert

Die Grossratspräsidentin konstatiert eine gewisse Bewegung zur informellen Ansprache und zu flacheren Hierarchien. Beispielsweise habe die Thurgauer Kantonalbank letztes Jahr beschlossen, dass sich intern alle Mitarbeiter duzen.

Das sei noch anders gewesen, als sie vor 20 Jahren Frau Gemeindeammann von Uttwil geworden sei. Damals hätten sie und die Mitarbeiter der Verwaltung sich zumindest zu Beginn mit Sie angesprochen. Dabei gebe es in ihrer Berner Mundart gar kein Sie, nur ein «dir».