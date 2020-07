Serie Der Waschbär im Thurgau: lieber tot als lebendig Der Waschbär darf kein Thurgauer sein. Er ist zum Abschuss freigegeben. Dennoch ist er Teil der Sonderausstellung "Thurgauer Köpfe" der kantonalen Museen. Silvan Meile 30.07.2020, 05.30 Uhr

Der Waschbär ohne Kopf hängt im Naturmuseum und ist Teil der Ausstellung «Thurgauer Köpfe».

Er lebt ein Leben auf der Flucht. Erst wenn die Nacht einbricht, beginnt für das pelzige Tier mit der schwarzen Augenbinde der Tag. Der Waschbär scheut das Rampenlicht. Ungewollt mischt er sich im Thurgau dennoch unter die Prominenz. Der kleine Pelzträger ist Teil der aktuellen Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe» der kantonalen Museen.

Die Symbolik dieses Exponats könnte nicht deutlicher sein. Dem ausgestellten Waschbären fehlt nichts Geringeres als der Kopf. Chapeau! Das hat sonst keiner der unzähligen porträtierten Thurgauer dieser Ausstellung geschafft. Und es legt das besiegelte Schicksal dieses Säugetiers unverblümt offen.

So herzig er den Menschen erscheint, so grausam die Haltung des Gesetzgebers: Der Waschbär ist zum Abschuss freigegeben, ohne Gnade. Erblickt ihn ein Jäger durch das Visier seiner Flinte, muss der kleine Bär um sein Leben rennen. Im Sprint schafft er die 100 Meter in 15 Sekunden.

Vom Zug geköpft und jetzt auch noch aufgehängt

Der kopflose Waschbär beweist, dass dieses in Nord- und Mittelamerika heimische Tier über Umwege in den Thurgau eingewandert ist. 2007 wurde der pelzige Kerl, der hier keine ernsthaften natürlichen Feinde hat, in Roggwil von einem Zug überfahren. Dieses Unglück trennte ihm den Kopf ab. «Das Tier wurde in Bern pathologisch genau untersucht», sagt Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau.

«Es wurden keine Hinweise gefunden, dass dieser Waschbär jemals in Gefangenschaft lebte.»

Er hatte den Magen voller zerquetschter Birnen. Die Krallen wiesen keine besonderen Abnutzungen auf. Hinweise auf tiermedizinische Eingriffen fehlten. Der Befund war schliesslich eindeutig: Dieses Tier ist nicht aus einem Gehege ausgebüxt.

Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau.

Es gilt deshalb als erster tatsächlicher Beleg für einen frei lebenden Waschbär, der im Thurgau seinen Lebensraum gefunden hat. Genau dieses Tier hängt nun als Teil der aktuellen Thurgauer Sonderausstellung an einer Wand im Naturmuseum. Es ist ein Thurgauer, der keiner sein darf.

Ganz schlechte Karten im Neozoon-Poker

Es gibt diese simple Regel. Sie besagt, welches Tier berechtigt ist, sich hier aufzuhalten – und welches eben nicht. Dafür steht gemäss Hannes Geisser ein fixer Zeitpunkt in der Geschichte. Wer bereits vor dem Jahr 1492, der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, in einem Gebiet nicht einheimisch war, darf es auch künftig nicht sein und gilt als Neozoon. Da hat der Waschbär ganz schlechte Karten. Es war sogar Kolumbus selber, der ihn entdeckte und als erster in Europa die Botschaft verbreitete, in Amerika ein dachsähnliches Wesen gesichtet zu haben, das auf Bäume klettert.

In der deutschen Stadt Kassel eine Plage

In Europas freier Wildbahn entwickelten sich im 20. Jahrhundert dennoch Populationen von Waschbären, denen die Flucht aus Pelzfarmen gelang. Auch siedelten Europäer diese Tiere bewusst aus. Ein Beispiel dafür, wie wohl sich der Waschbär auf diesem Kontinent fühlen kann, ist die deutsche Stadt Kassel. In den 1930er Jahren sollen dort in Stadtnähe Waschbären ausgesetzt worden sein.

Ein Waschbär im Wildpark Mühletäli Olten/Starrkirch-Wil.



Heute ist von einer Plage die Rede. Das anpassungsfähige Tier mit der Panzerknackermaske breitet sich mittlerweile praktisch in ganz Deutschland aus.

Geisser sagt:

«Der Waschbär findet immer einen Platz.»

Er hat gerne feuchte Gebiete wie Auenwälder. Ihm gefällt es in Wassernähe. Als Opportunist kommt er aber eben auch im Siedlungsraum zurecht, wo der Allesfresser ohne grossen Aufwand Nahrung und Unterschlupf findet. Aus den niedlichen Tieren kann für Einwohner ein Ärgernis wegen Gestank, Lärm und Schäden im Garten und am Haus werden. «Das bietet sicherlich Konfliktpotenzial», sagt Geisser.

Im Thurgau seit 40 Jahren ein Einzelgänger

Im Thurgau ist der Waschbär bisher ein Einzelgänger. Über die tatsächliche Population lasse sich nur eine rudimentäre Aussage treffen, sagt Roman Kistler, Leiter der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung. Hoch könne sie aber sicher nicht sein. Denn nur spärlich erfährt Kistler von Beobachtungen.

«Die letzten zwei Meldungen mit Fotobeleg stammen vom November 2019 aus dem Seerücken und im Februar 2020 aus dem Unterthurgau.»

Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau.

Probleme mit Waschbären im Siedlungsraum sind dem Amtschef keine bekannt. Vereinzelte Hinweise für die Anwesenheit von Waschbären seien aber bereits anfangs der 1980er Jahre eingegangen. Es sei daher nicht zu befürchten, dass sich diese Tierart hier in den nächsten Jahren plötzlich stark vermehre. Kistler sagt:

«Im Thurgau sind wir weit weg von Verhältnissen, wie wir sie aus einzelnen Regionen in Deutschland, zum Beispiel in Kassel, kennen.»

So taucht der Waschbär nur sehr selten in der Thurgauer Jagdstatistik auf. 2013 ist einer auf der Autobahn bei Wäldi überfahren worden. Erst ein Mal wurde einer geschossen. «Bei jenem Tier handelte es sich offensichtlich schon aufgrund des Verhaltens um einen Gefangenschaftsflüchtling, da es tagaktiv war und kaum Scheu vor Menschen zeigte», sagt Kistler.

Waschbären dürfen als Haustiere gehalten werden. Der Kanton hat aber eine Auge darauf. Derzeit sei eine einzige Waschbär-Haltung im Thurgau bewilligt, sagt Robert Hess, Leiter des Veterinäramtes. «Diese umfasst einen männlichen und einen weiblichen Waschbären, wobei beide Tiere kastriert sind.»