Interview «Lieber Lady Macbeth als Romeos Julia»: Schauspielerin Anja Tobler spielte im Theater St. Gallen ihre Traumrolle Für die Frauenfelderin hatte der Lockdown viele positive Seiten. Sie hatte mehr Zeit als sonst, aber auch genug zu tun. Enrico Kampmann 12.09.2020, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St. Gallen SG, 10.9.2020 - Die Thurgauer Schauspielerin Anja Tobler posiert in der Lokremise in St. Gallen für die Kamera. Reto Martin

Corona hat den Kultursektor besonders getroffen. Inwiefern war es für Sie eine Herausforderung?

Anja Tobler: Erst im Mai ist mir die Auswirkungen aufs Theater, wirklich bewusst geworden. Jetzt proben und spielen wir mit den gängigen Abstandsregeln. Dazu kommen keine lauten Töne in der Nähe von Kollegen, keinerlei Berührungen im Gesicht und überall Maskenpflicht, ausser beim konkreten Proben einer Szene.

Wie küsst man sich auf der Bühne?

Gibt’s nicht. Entweder die Szene wird gestrichen oder der Kuss wird künstlerisch umgangen. Das kann auch mal interessant sein, ist aber über eine ganze Spielzeit hinweg sehr anspruchsvoll.

Wie hat Corona ihr Privatleben beeinflusst?

Für mich hatte der Lockdown viele positive Seiten. Es war erholsam und ich hatte mehr Zeit als sonst.

Wie haben Sie die Zeit genutzt?

Anfangs hatte ich die Naivität, zu denken, dass es gleich weitergeht. Also übte ich fleissig meine Texte. Als ich begriff, dass es wohl nicht so sein wird, habe ich mich beim Roten Kreuz gemeldet, um Essen an Risikogruppen auszuliefern. Dann bot das Theater ein Alternativprogramm mit Hörspielen und Lesungen an. So hatte ich immer genug zu tun.

Haben sich die Publikumszahlen inzwischen wieder normalisiert?

Wir befinden uns erst am Anfang der Spielzeit, aber die Premiere vom Kinderstück «Zwei Monster» letzten Samstag war ausgebucht. Die bisherigen Verkaufszahlen für andere Premieren sehen vielversprechend aus. Offensichtlich besteht ein Bedürfnis.

Zur Person Anja Tobler, Schauspielerin Theater St. Gallen Anja Tobler ist 1979 geboren und wuchs in Frauenfeld auf, wo sie im Jungen Theater Thurgau ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen sammelte. Nach Abschluss der Hochschule Musik und Theater in Zürich folgten Engagements als freischaffende Schauspielerin, u.a. in Basel, Luzern, Bern und bei zahlreichen freien Gruppen. Anja Tobler ist Trägerin des Thurgauer Kulturförderpreises 2009 und des Preises der Internationalen Bodenseekonferenz 2012. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist sie festes Ensemblemitglied am Theater St. Gallen. Sie ist seit 13 Jahren in einer festen Beziehung und hat einen achtjährigen Sohn.

Sie sind momentan in gleich drei Stücken vertreten: eine Gruselgeschichte, eine Neuinszenierung von Josef Conrads «Herz der Finsternis» und eine griechische Tragödie. Schätzen Sie die Vielfalt, so vieler verschiedener Rollen?

Es ist definitiv ein Gewinn. In «The Black Rider» spiele ich Käthchen, ein junges Mädchen. Ich fand die Rolle anfangs nicht allzu erstrebenswert, da sie nicht meinem Alter entspricht. Aber je mehr ich mich damit befasse, desto interessanter finde ich es, eine so grosse Diskrepanz zwischen mir und einer Rolle zu haben.

Wie nahe gehen Ihnen Ihre Rollen?

Ich kann mich beim Spielen intensivst mit einer Figur beschäftigen und auch mit ihr identifizieren. Aber wenn ich von der Bühne gehe, lasse ich meine Rolle zurück, so wie ich auch mein Privatleben nicht ins Theater bringe. Diese Trennung ist wichtig. Zuhause bin ich für meinen Sohn einfach da.

Was schätzen Sie an ihrem Beruf besonders?

Dass ich mich mit Geschichten und Inhalten befassen kann, die ich für gesellschaftlich relevant halte. Auf der Bühne setze ich mich mit verschiedensten Lebensrealitäten auseinander und ab einem gewissen Zeitpunkt hat auch das Publikum daran teil. Da führt immer zu einer gewissen Horizonterweiterung auf beiden Seiten.

Und was macht Ihnen daran zu schaffen?

Seit der Krise habe ich mit dem Begriff «systemrelevant» zu kämpfen. Es gibt einem das Gefühl, das man als Schauspieler nicht so wichtig ist. Das nagt am Selbstbewusstsein und führt zur Frage: Warum mache ich das eigentlich? Aber ich kann sie doch immer wieder positiv für mich beantworten.

Was ist die Antwort?

Wir Schauspieler mögen nicht die fade Kartoffel sein, die man zum überleben braucht. Aber wir sind die Butter und das Salz.

Sie könnten sich nicht vorstellen, in den Thurgau zurückzuziehen?

Von all den Orten wo ich gelebt habe – unter anderem in Basel, Zürich und Berlin – würde ich Frauenfeld bis heute am ehesten mein Zuhause nennen. Aber im Moment nicht. Es ist mir ein wenig zu klein.

Als Schauspielerin arbeiten Sie oft abends und am Wochenende. Lässt sich das mit dem Familienleben vereinbaren?

Zum Glück ist mein Mann freischaffender Musiker und kann sich seine Zeit selbst einteilen. So kümmert er sich um unseren achtjährigen Sohn, wenn ich arbeite. Aber es passiert auch mal, dass er einige Tage im Ausland am Spielen ist und dann ist es nicht immer einfach, sich zu organisieren.

Ihr Mann nimmt aktiv am Familienleben teil.

Er ist für meinen Sohn als Bezugsperson mindestens so wichtig wie ich und kümmert sich oft auch mehr um den Haushalt. Das ist heute noch nicht selbstverständlich, aber bei uns funktioniert es gut.

Was schätzen Sie an Ihm?

Das wir es nach dreizehn Jahren immer noch so lustig zusammen haben, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann und dass er so ein guter Vater ist.

Was ist Ihre Traumrolle?

Ich durfte sie als Blanche DuBois in «Endstation Sehnsucht» von Tennessee Williams bereits spielen.

Was hat sie an der Rolle gereizt?

Die Vielschichtigkeit der Figur. Sie ist Alkoholikerin, lügt, ist rassistisch und arrogant. Doch sie bringt sehr viel Humor und Intelligenz mit und hat eine tragische Lebensgeschichte. Wäre sie als Mann geboren, wäre sie wohl eine erfolgreiche Autorin anstatt einer schlecht verdienenden Englischlehrerin geworden. Diese unsympathische Frau, dessen Hintergrund sich nach und nach eröffnet, war wahnsinnig spannend zu spielen.

Und zukünftige Rollen?

Ich freue mich auf die älteren Rollen. Oft sind die Mütter die interessanteren Figuren als die Töchter, die alten Ehefrauen spannender als die jungen. Ich würde definitiv lieber Lady Macbeth als Romeos Julia spielen.

Wie lautet der Filmtitel Ihres Lebens?

Mein Vater sagte einmal, ich hätte zwei Sachen in mir: eine Sonne und einen Motor. Es müsste also irgendwas mit Sonne und Motor sein.

Wer soll Ihre Rolle spielen?

Mich als Kind mein Sohn, den Part von mir als Frau übernimmt meine beste Freundin und als ältere Dame soll mich meine Schauspiel-Kollegin Catriona Guggenbühl spielen.

Haben Sie ein heimliches Hobby?

Ich nähe sehr gerne, aber ich bin wahnsinnig schlecht darin und meine Nähmaschine ist ausserdem ständig kaputt. Deswegen ist es auch heimlich. Irgendwann mache ich einen Nähkurs.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

Als Köchin. Ich bin viel zu schlecht organisiert.

Haben Sie ein Morgen-Ritual? Und wie sieht es aus?

Kaffeetrinken. Das ist auf jeden Fall das wichtigste. Und dann die Katze suchen und sie streicheln.

Was bewundern Sie an ihrer Katze?

Sie tut, worauf immer sie Lust hat – zum Beispiel den ganzen Tag schlafen.