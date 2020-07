«Leute dürfen gerne zu uns nach Steckborn kommen, sollen sich dann aber gesittet verhalten»: Gegen Abfall, Lärm und Vandalismus lassen Behörden private Sicherheitsleute patrouillieren In Steckborn sind neuerdings private Sicherheitsleute in öffentlichen Anlagen unterwegs. Das gemeinsame Pilotprojekt der Stadt und der Primarschulgemeinde läuft bis im Herbst. Samuel Koch 31.07.2020, 04.10 Uhr

Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes sucht einen beliebten Treffpunkt ab. Bild: Keystone/Ennio Leanza (Zürich, 24. Dezember 2016)

«Ohne Worte.» Mit diesem Kommentar hat eine Internetuserin kürzlich zwei Bilder in der Facebook-Gruppe «Vo Steckborn <-> Für Steckborn...» gepostet. Zu sehen ist ein Kübel, der vor lauter Abfall regelrecht überquillt. Rundherum liegen Glacekartons, Aludosen, ja gar ungegessene Brötchen. Tatort: irgendwo am See. Nach der Publikation nimmt die Diskussion unter einigen der 1300 Mitglieder ihren Lauf, über 50 Kommentare folgen.

Dieser Post auf Facebook sorgte für Empörung Bild: Screenshot

Das Problem ist weder ein spezifisches vom Untersee, noch eines von Steckborn. In der Stadt aber gehen die Behörden unter anderem gegen Abfallsünder vor. Seit Mitte Juni patrouillieren auf Geheiss der Stadt und der Primarschulgemeinde private Sicherheitsleute der Firma City Watch in Kreuzlingen durch öffentliche Anlagen wie das Feldbachareal oder den Platz beim Seeschulhaus.

Hoheitliche Befugnisse haben sie keine, weshalb sie auch keine Bussen ausstellen dürfen. Stadtpräsident Roman Pulfer sagt:

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Reto Martin

«Die Kontrollen von jeweils zwei uniformierten Personen finden unregelmässig, vor allem abends oder an Wochenenden statt.»

Der Versuchsbetrieb läuft noch bis Mitte Oktober, die Kosten betragen maximal 17'000 Franken. «Die Behörden teilen sich die Kosten hälftig», sagt er.

Einsätze von privaten Sicherheitsleuten sind heutzutage in der Region gang und gäbe, so auch in Ermatingen oder Tägerwilen. In Kreuzlingen weitete sich das Thema gar zum Politikum aus, nachdem sich Gemeinderäte für eine gesetzliche Grundlage einsetzten. Dank einem Sicherheitsreglement der Stadt sind dort City-Watch-Mitarbeiter heute noch unterwegs.

Plätze am See sind im Sommer Besuchermagnete

Federführend beim Steckborner Pilotprojekt ist aber die Primarschulgemeinde, die seit Jahren gegen herumliegende Scherben und Zigistummel sowie Lärmbelästigungen wegen zu lauter Musik kämpft. «Früher hat sich bei unseren Schulanlagen der Ordnungsdienst Steckborn um die Einhaltung von Sicherheit und Ordnung gekümmert», sagt Schulpräsidentin Bettina Gasser. Problematisch ist vor allem auch das grosse Verkehrsaufkommen an schönen Wochenenden.

Bettina Gasser, Präsidentin Primarschulgemeinde Steckborn. Bild: PD

In den vergangenen Jahren hat sich das Problem noch verschärft, zudem sind die öffentlichen Anlagen in Steckborn vor allem im Sommer regelrechte Besuchermagnete. Gerade in dieser Zeit pilgern Hunderte an den See, teils mit Sack und Pack. Nicht selten trinken die Besucher Alkohol und kennen deshalb ihr Mass nicht mehr. Gasser sagt:

«Wir sind der Meinung, dass das Problem nicht nur die Schulgemeinde betrifft.»

Deshalb habe sie das Gespräch mit den Stadtverantwortlichen gesucht. «Die Leute dürfen gerne zu uns nach Steckborn kommen, sollen sich dann aber gesittet verhalten», sagt sie. Bei den Kontrollen gehe es nicht darum, die Besucher zu schikanieren oder zu verjagen.

«Wir wollen, dass jemand ein Auge drauf hält und mit den Jugendlichen anständig den Kontakt sucht.»

Von Prävention spricht auch Stadtpräsident Pulfer. Zudem kehrt er auch vor der eigenen Haustüre. «Zur Bekämpfung des Abfallproblems müssen wir gerade im Sommer die Kapazitäten erhöhen und die Kübel öfters leeren», sagt er. Mit punktuellen Massnahmen hätten bereits Erfolge erzielt werden können. «Wir sind aber noch nicht überall so erfolgreich wie gewünscht», sagt er.

Gespräche, Fazit und Schlussfolgerung im Herbst

Nach anderthalb Monaten sei es zu früh für ein Zwischenfazit, sagt Gasser. «Die Projektphase läuft.» Im Herbst führen die Verantwortlichen dann Gespräche und ziehen entsprechend Schlüsse. Gasser sagt:

«Es geht auch um den Nutzen der Bevölkerung.»

Es könne nicht sein, dass sich Anwohner abends und nachts über Ruhestörungen beklagen oder generell Abfall herumliegt, sagt sie und ergänzt: «Deshalb sorgen die Patrouillen jetzt für mehr Sicherheitsgefühl.»