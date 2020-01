Letzte Chance für das Beachhouse! Sonst droht der geplanten Sandsporthalle in Frauenfeld der Projektabbruch Der Verein Sandhalle setzt sich eine Frist bis Ende März. Spätestens dann sollen die noch fehlenden 1,5 Millionen Franken gesichert sein. Gefordert ist jetzt die Politik, zum Beispiel mit günstigen Darlehen. Mathias Frei 07.01.2020, 05.10 Uhr

Eine Visualisierung: So könnte das Beachhouse von aussen dereinst aussehen. (Bild: PD)

Markus Müller, Präsident Verein Sandhalle Frauenfeld. (Bild: Mathias Frei)

«Unser Herz schlägt für Frauenfeld», sagt Markus Müller. In der Thurgauer Kantonshauptstadt würden sie gerne das Beachhouse realisieren und betreiben. So erklärt es der Präsident des Vereins Sandhalle Frauenfeld. Sie würden gerne, aber eben. Das Projekt einer grossen Sandsporthalle auf der Kleinen Allmend, das seit bald drei Jahren öffentlich ist, wäre seit längerem baureif. Nur in Sachen Finanzen hapert’s noch. Konkret sind 2,5 von gegen 4 Millionen Franken zusammen. Das heisst: Es fehlen noch 1,5 Millionen.