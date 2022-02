Arno Camenisch tritt in der Kantonsbibliothek Frauenfeld auf

Lesung Ein Kartograf des Entlegenen: Der Bündner Schriftsteller Arno Camenisch ist beim Verein Lesefeld in Frauenfeld aufgetreten In weissem Hemd und lässig, wie man es von ihm kennt, bietet Schriftsteller Arno Camenisch beste Abendunterhaltung am Freitagabend in der Kantonsbibliothek Thurgau vor ausverkauften Reihen. Camenisch gibt ein Medley. Will heissen: Er springt hin und her zwischen Passagen aus seinen alten und neuen Werken. Mathias Frei 14.02.2022, 04.30 Uhr

Vor ausverkauftem Haus: der aus der Bündner Surselva stammende Arno Camenisch im Saal der Kantonsbibliothek. Bild: Mathias Frei

Es sind diese Geschichten, die man im Herz trägt und erzählen will. Es sind Arno Camenischs Geschichten. Der Bündner Schriftsteller, der heute in Biel lebt, ist einer, der sich inszenieren kann und gleichsam zugänglich ist. Am Freitag ist er auf Einladung des Vereins Lesefeld in der Kantonsbibliothek aufgetreten, vor ausverkauften Reihen.

Arno Camenisch «Der Schatten über dem Dorf». Bild: PD

Camenisch ist ein Phänomen. Seinen Geschichten ist ein tragikomisches Moment inne. Eigentlich müssten sie einen traurig stimmen. Aber es macht einen versöhnlich schmunzeln. Weil es einen an das erinnert, was einmal war und nicht mehr wieder kommen wird. Sogar Camenisch selber zeigt sich glücklich verwundert ob der Sätze, die sich in einem wundersam gebrochenen Sprechfluss über das Publikum ergiessen.

In seinem weissen Hemdli steht er da, lässig, wie man es sich von ihm gewohnt ist. Der Mikrofonständer wirft einen Schatten auf das Weiss. Er werde ein Medley machen, wie die Band Queen 1985 am Live-Aid-Konzert im Wembley in London. Zu Beginn Passagen aus «Hinter dem Bahnhof», dann aus «Goldene Jahre» und zum Schluss aus seinem neusten Kurzroman «Der Schatten über dem Dorf». Zugabe sind drei unveröffentlichte Spoken-Word-Stücke.

Füdleblutte Grossmutter mahlt beim Jassen mit den Zähnen

Camenischs neustes Buch – sein zwölftes – ist eine Fortschreibung der Tavanasa-Saga, einer Chronik seiner entlegenen Heimat. Aber im Gegensatz zu den früheren Büchern erzählt er von dem, was nicht verschwinden will, was in den Köpfen hängen bleibt, wie ein Schatten über dem Dorf Tavanasa. Was bleibt, ist die Landkarte im Kopf, die neue Facetten gewinnt und klarer wird – über den Ort und seine Menschen.

Video: PD/Orell Füssli

Arno Camenisch am Bielersee. Bild: Janosch Abel

Und dann krempelt Camenisch, während einer im Redefluss ist, die Ärmel des Hemds wieder hoch. Vor dem inneren Auge erscheinen die Tatta, die Grossmutter, die füdleblutt vor ihm steht und beim Jassen mit den Zähnen mahlt, oder der Tunichtgut Gjon B., der im Usego wohnt, wo alles abgelaufen ist mit Ausnahme der Eier und des Kaffees. Die Leuchtreklame des Kiosks sieht man sogar in Brigels leuchten. Und seinen Vater hat er irgendwie nie gekannt, was ihm erst bewusst wurde nach dessen Tod. Camenisch ist ein ungemein charmanter Unterhalter. Den Kiosk neben der Zapfsäule habe er als Schüler viermal täglich passiert. Und dem Frauenfelder Publikum würde es gewiss passen, wenn Camenisch noch ein fünftes Mal in den Thurgau käme.