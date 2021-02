Die Anzahl der physischen Ausleihen in der Kantonsbibliothek Thurgau hat im Jahr 2020 trotz Corona nur leicht abgenommen. Bei den elektronischen Ausleihen verzeichnet die Bibliothek gar einen Zuwachs, inzwischen machen sie über 28 Prozent der gesamten Ausleihen aus – im Vorjahr waren es noch 22 Prozent. Laut Lukas Hefti, Öffentlichkeitsbeauftragter der Bibliothek, wird das Online-Angebot, das in den vergangenen zehn Jahren stetig erweitert wurde, seit Beginn der Pandemie überdurchschnittlich oft genutzt. Zum digitalen Angebot der Bibliothek gehören unter anderem eine digitale Bibliothek mit E-Books, ein Filmportal sowie Sprachkurse.

Auch die Zahlen für den Januar 2021 seien erfreulich. Bereits ein Viertel der aktiven Kundschaft hat den neuen Abholservice im Januar genutzt. Bis 28. Januar wurden insgesamt 9500 Medien ausgeliehen, davon 7440 Bücher. Am Ausleihverhalten der Leute gäbe es seit der Pandemie aber keine merklichen Veränderungen, sagt Hefti. «Mir fällt nur auf, dass Klassiker wie Dürrenmatt oder Frisch, welche die meisten Leute in ihrer Schulzeit gelesen haben, mehr gefragt sind.» (amv)