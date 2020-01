Lernende übernehmen Kontrolle bei Aldi Frauenfeld Lernende im letzten Lehrjahr leiten während dieser Woche eigenständig die Filiale im Westen Frauenfelds. Beim Projekt «Lernendenfiliale» erleben und verantworten die 14 Lernenden alle Aufgaben des Filialalltags in Eigenregie – vom Kassendienst bis hin zur Filialleitung. 28.01.2020, 16.45 Uhr

Symbolische Schlüsselübergabe: Die Lernenden übernehmen die Leitung von Filialleiter Marco Gschwend (in Schwarz). (Bild: PD)

(pd) Aldi Suisse-Lernende in ihrem letzten Lehrjahr leiten während dieser Woche eigenständig die Filiale an der Wespenstrasse 16 in Frauenfeld (West). Beim jährlichen Projekt «Lernendenfiliale» erleben und verantworten die insgesamt 14 Lernenden alle Aufgaben des Filialalltags in Eigenregie, wie Aldi Suisse mitteilt.