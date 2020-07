Leopold Huber ist das Gesicht des Kreuzlinger See-Burgtheaters: Warum der Theaterintendant immer seinen Hut trägt

Leopold Huber ist 65 Jahre alt und wurde in Oberösterreich in eine kinderreiche Bauernfamilie hinein geboren. Früh zog es ihn nach Wien, wo er Psychologie und Psychiatrie studierte, ehe er ein Regie- und Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar absolvierte. Seit 1978 lebt er in der Schweiz, wo er an verschiedenen Theatern als Autor und Regisseur arbeitet. Er ist mit Astrid Keller verheiratet. Sie haben drei erwachsene Kinder und einen Enkel und leiten gemeinsam das See-Burgtheater in Kreuzlingen. Nebst anderer Auszeichnungen erhielt Huber 2013 den Thurgauer Kulturpreis. (ndo)