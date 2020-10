Interview Leo Thom hat eine Sechsermatura im Sack und studiert in London: «Es ist ein anderes Lebensgefühl als in Bottighofen» Er hat die Schweizer Physikolympiade gewonnen und studiert jetzt Physik am Imperial College in London. Dort vermisst Leo Thom aus Bottighofen den See, belegt Karate und will vielleicht in die USA. Interview: Enrico Kampmann 31.10.2020, 12.05 Uhr

Gold an der Schweizer Physikolympiade, Bronze an der europäischen Physikolympiade, eine Sechser-Matura. Und das, obwohl Sie nebenbei auch noch ein Schülerstudium an der Uni Konstanz absolvierten. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?

Leo Thom: Es gibt nicht wirklich ein Geheimnis. Ich tue die Dinge, weil sie mir Spass machen. Die Physik ist meine Leidenschaft und ich verbringe einen Grossteil meiner Freizeit mit ihr. Deshalb habe ich auch das Schülerstudium in Physik gemacht und an den Olympiaden teilgenommen.

Zur Person Der heute 18 Jahre alte Leo Thom zog im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie aus Bayern nach Bottighofen. Er besuchte die Kantonsschule Kreuzlingen, wo er dieses Jahr mit einer Sechsermatura abschloss. Nebenbei belegte Thom über sechs Semester hinweg im Schülerstudium Kurse an der Universität Konstanz. Er nahm an mehreren Physikolympiaden teil und gewann unter anderem Gold an der Schweizer Physikolympiade, Bronze an der Nordisch-Baltischen Physikolympiade und eine «Ehrenvolle Erwähnung» an der internationalen Physikolympiade.

Wurde es auch mal zu viel?

Zu Beginn ja. Ich habe das Schülerstudium anfangs zu ernst genommen, hatte zu viele Kurse. Manchmal habe ich bis nach Mitternacht an Übungsblättern gesessen. Mein Zeitmanagement war schrecklich. Jetzt hilft mir das enorm an der Uni. Viele meiner Mitstudenten sind jetzt zu Beginn des Studiums völlig überfordert. Ich kenne mich bereits aus.

Sie studieren seit kurzem am Imperial College in London. Womit befassen Sie sich dort?

Ich studiere Physik mit dem Schwerpunkt Theoretische Physik. Letztere ist besonders mathematiklastig. Heute ist ein grosses Ziel der theoretischen Physik, zwei widersprüchliche Theorien zu vereinen. Zum einen ist dies die Quantenphysik, die alles auf Teilchenebene beschreibt, zum anderen die allgemeine Relativitätstheorie, die für grössere Massstäbe gilt und die Gravitation nicht als wirkliche Kraft betrachtet. Vielleicht kann ich eines Tages dazu beitragen, die Diskrepanzen auszumerzen.

Was fasziniert Sie an der Physik?

Sie ist die allgemeinste aller Naturwissenschaften. Insbesondere die theoretische Physik erkundet die Grundbausteine der Realität. Sie stellt den Versuch dar, den Kosmos zu verstehen, und unseren Glauben daran, dass es zugrunde liegende mathematische Gesetze gibt.

Die ETH ist eine der besten technischen Hochschulen der Welt. Was bewegte Sie dazu, dennoch ins Ausland zu gehen?

Ich habe bereits sechs Semester Schülerstudium in Konstanz hinter mir und war auch an einigen Vorlesungen an der ETH. Ich wollte etwas Neues erleben.

Sie wollten ursprünglich in den USA studieren.

Ja, ich wollte in die USA, weil dort alles ganz anders ist als hier. Ich habe auch einen Platz in Princeton bekommen, nur hätte ich mindestens ein Jahr lang vollständig online studieren und sogar in der Schweiz bleiben müssen. Das kam nicht in Frage. Doch ich könnte in einem Jahr immer noch dorthin wechseln, sollte es mir hier am Imperial College nicht gefallen.

Wie gefällt Ihnen London bisher?

In London kann man jeden Tag etwas Neues erleben. Es ist definitiv ein anderes Lebensgefühl als in Bottighofen. Ich habe in den letzten Wochen alle möglichen touristischen Sachen ausprobiert: vom London Eye bis zum British Museum. Das volle Programm. Was mir nicht so gut gefällt ist das ewige Pendeln mit der U-Bahn, man verbringt Stunden damit. Und alles ist so teuer hier!

Was vermissen Sie am Thurgau?

Den Bodensee. Ich brauche ein Gewässer, um mich zu orientieren. Die Themse schlängelt sich in grossen Bögen durch die Stadt, das macht es schwierig. Ich bin hier ständig orientierungslos! Ausserdem fehlt mir die Natur. Von Bottighofen war ich in fünf Minuten im Wald oder in zwei Stunden in den Bergen. In London ist das nicht so einfach.

Sie hatten an der Matura eine Sechs in jedem Fach. Ist Ihnen das auch mal schwergefallen?

Definitiv. Ich habe viel für die Maturaprüfungen gelernt, vor allem für die Sprachen. Am meisten Mühe hat mir wohl das Vokabelbüffeln in Englisch und Französisch gemacht. Aber es hat sich gelohnt. Englisch brauche ich jetzt im Studium und Französisch möchte ich auch auf keinen Fall verlernen. Ich bin hier am College im Französisch-Club.

Haben Sie schon Pläne für Ihr Leben nach dem Studium?

Ich werde wohl weiterstudieren und eventuell einen Doktor machen. Womöglich in theoretischer Physik.

Und wie würde Ihr Traumjob aussehen?

Genaue Vorstellungen habe ich noch nicht, aber vielleicht etwas bei einer Raumfahrtagentur wie der NASA oder der European Space Agency (ESA). Sonst als Professor und Forscher an einer Universität oder am CERN. Vermutlich im Gebiet der Kosmologie.

Erklären Sie.

Die Kosmologie beschäftigt sich mit dem Ursprung und der grundlegenden Struktur des Universums. Am meisten interessiert mich der Zusammenhang vom ganz Grossen und ganz Kleinen. Es gibt so viele Rätsel, die es noch zu lösen gilt. Wie beispielsweise dunkle Materie, das Innere von schwarzen Löchern oder die beschleunigte Expansion des Universums.

Sie haben an der Uni Konstanz neben Mathe und Physik unter anderem auch Kurse in Philosophie und Psychologie belegt. Ihre Interessen scheinen breit gefächert zu sein.

Ja, ich finde es wichtig, sich auch Ideen aus anderen Feldern anzuhören. Es hängt ja alles irgendwie zusammen. Die Grundidee der Philosophie ist die gleiche wie die der Physik. Es geht ganz allgemein darum, die Welt zu verstehen und die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind.

Was machen Sie am liebsten an einem freien Wochenende?

Zurzeit denke ich mir am Wochenende immer: Mensch Leo, du bist in London! Dann mache ich mich schnell auf ins Stadtzentrum. Besonders gerne erkunde ich die vielen Essensmärkte.

Bleibt bei all der Physik auch noch Zeit für Sport?

Ich bin gerade dabei, alle möglichen Sportprogramme der Uni auszuprobieren, Corona bringt aber seine Herausforderungen mit sich. Letztens habe ich einen Karatekurs besucht. Allerdings standen mein Kampfpartner und ich 3 Meter voneinander entfernt. Das war zwar amüsant, doch machte alles etwas schwierig.

Was möchten Sie unter allen Umständen in diesem Leben noch machen?

So viel wie möglich von der Welt sehen.

Sie sind gerade mal 18 Jahre alt und haben schon viel erreicht in Ihrem Leben. Was treibt Sie an?

Ich bin ein Mensch, in einem Universum, das 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Wie grossartig ist es, dass überhaupt etwas existiert! Und dann gibt es sogar uns, die sich darüber Gedanken machen. Zu untersuchen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und dies dann vielleicht irgendwann mathematisch beschreiben zu können. Das ist es, was mich antreibt.