Leitartikel Verfrühte Investition für Frauenfeld: Die nächste Parkplatzchance kommt bestimmt Das Frauenfelder Stimmvolk entscheidet am 26. September über zusätzlich 50 öffentliche Parkplätze unter dem Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes. Zuerst muss der Stadtrat allerdings seine Hausaufgaben machen, statt ohne Aussicht auf eine ausreichende Auslastung zu investieren. Samuel Koch 21.09.2021, 04.20 Uhr

Parkplätze im Frauenfelder Stadtzentrum, wie hier an der Schlossmühlestrasse mit dem Rathausturm im Hintergrund, liefern immer wieder Stoff für hitzige Diskussionen. Bild: Donato Caspari

Neu, öffentlich, unterirdisch. Über 50 solcher Parkplätze befindet das Frauenfelder Stimmvolk am 26. September. Die Parkplatzfrage ist in der Kantonshauptstadt seit jeher ein heisses Eisen, an dem sich niemand die Finger verbrennen will. Umso basisdemokratischer, dass nach einer langen Zeit der politischen Blockaden und Grabenkämpfe im Gemeinderat nun das Stimmvolk über eine Parkplatzfrage befinden kann.

Die Gretchenfrage lautet: Soll sich die Stadt für 50 öffentliche Parkplätze in der Tiefgarage des neuen Ergänzungsbaus des Regierungsgebäudes an der Staubeggstrasse mit 1,75 Millionen Franken beteiligen?

Seit Jahren wird über die Parkplatzfrage hitzig und emotional diskutiert. Deshalb bedarf es jetzt einer nüchternen Analyse. Im aktuellen Richtplan Siedlung und Verkehr der Stadt Frauenfeld steht: «Das Parkplatzangebot in der Innenstadt an sich ist ausreichend, auch wenn die Auslastung insgesamt hoch und teilweise beziehungsweise zeitweise überlastet ist.» Letzteres mag gerade am einkaufsfreudigen Samstag auf vereinzelte (private) Parkhäuser zutreffen. Nicht aber durchschnittlich aufs Parkhaus am Marktplatz, dessen Auslastung bei zirka zwei Dritteln liegt, jene des Parkhauses Altstadt – unweit des jetzt geplanten – gar lediglich bei einem Drittel.

Der Stadtrat und die Befürworter der Vorlage bezeichnen die 50 zusätzlichen Parkplätze als «grosse Chance», «insbesondere für die Gewerbetreibenden in der Vorstadt». Das Obere Mätteli liegt aber etwa in identischer Gehdistanz. Die Bequemlichkeit von Autofahrern, möglichst vor das Geschäft ihrer Wahl fahren zu wollen, wird auch die Investition in 50 Tiefgaragenparkplätze nicht beseitigen. Der Suchverkehr – gerade im Bereich Altstadt, Promenaden- und Zürcherstrasse – geht also unabhängig der Investition ungehindert weiter.

Bestimmt, die Strategie des Stadtrates, die Verlagerung von oberirdischen zu unterirdischen Parkplätzen voranzutreiben, ist nicht anzuzweifeln, wie es eben auch im Richtplan festgehalten ist. Der Stadtrat muss allerdings seine notwendigen Hausaufgaben machen, auch wenn er nach zwei Ohrfeigen des Gemeinderates zur Umgestaltung der Freiestrasse in die Begegnungszone vor wenigen Jahren ein gebranntes Kind ist und verkehrstechnische Geschäfte bloss noch mit Samthandschuhen anfasst.

Um politische Mehrheiten zu schaffen, hat der Stadtrat kommunikativen Nachholbedarf. Über zu viele Themen wie einzelne Massnahmen zum Projekt Miteinander Frauenfeld gestalten (MFG), dem Gesamtbild 2040 mit einer immensen Flughöhe über die Agglo sowie dem Projekt Neue Regionalpolitik (NRP), worüber die Bevölkerung im ersten Halbjahr 2022 an die Urnen gerufen wird, fehlen bisher genügend Informationen, um sich ein echtes, konkretes und realitätsnahes Bild zu schaffen. Zum NRP-Projekt weiss bisher erst der Gemeinderat, worum es sich im Detail handelt, selbst wenn Begriffe wie Beruhigungsmassnahmen auf Umfahrungsstrassen oder Temporeduktionen seit Monaten handzahm angedeutet werden. Im Gesamtbild heisst das dann abstrakt: «Verkehrsverflüssigung sowie Aufwerten Strassenraum und Plätze.»

Vor einer so wegweisenden Abstimmung wie der Parkplatzfrage fehlt bisher ebenso die Überarbeitung des Parkierungsreglements, das von 1993 datiert. Bis dahin – die politischen Mühlen mahlen bekanntlich nicht so schnell – ist die Chance für öffentliche Parkplätze unter dem Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes vorbei. Dafür kommt mit der Tiefgarage unter dem Oberen Mätteli mit dem geplanten Markt Thurgau die nächste. Eine nächste Chance, um davor im politischen Prozess die richtigen Weichen zu stellen.

Bis dahin verändert sich die Mobilität weiter, was neue Impulse geben kann. Selbst bei einem Nein zu der zum jetzigen Zeitpunkt verfrühten Investition sind die 1,75 Millionen Franken im zweckgebundenen Kässeli nicht verloren und können bei nächster Gelegenheit für die im Richtplan definierten Ziele aufgewendet werden. Oder allenfalls vorab für ein funktionierendes Parkleitsystem, wie es etwa Winterthur oder St.Gallen kennen, um bis dahin einerseits den Suchverkehr zu minimieren und andererseits die Auslastung der bestehenden Parkhäuser zu erhöhen.