Leidenschaft für eine vielfältige Natur: Bei der Stiftung Seebachtal gibt es ein Geschäftsführerwechsel Nach 17 Jahren verabschiedet sich Joggi Rieder von der Stiftung Seebachtal. Der Geschäftsführer Natur hat laut Präsident Entress viel zur schönen Landschaft im Seebachtal beigetragen. Sara Bangerter ist Rieders Nachfolgerin. Margrith Pfister-Kübler 20.08.2020, 16.20 Uhr

Sara Bangerter übernimmt Joggi Rieders Stelle. Bild: Margrit Pfister-Kübler

«Die Versammlung ist abgesagt, aber seid herzlich willkommen», sagte Humbert Entress, Präsident der Stiftung Seebachtal. Die Stiftungsversammlung am Dienstagabend war auf der Website abgesagt worden. In der Besenbeiz Seehalde in Hüttwilen jedoch hatte sich der Stiftungsrat und die Pflegekommission mit Regierungsrätin Carmen Haag versammelt. Die eigentliche Versammlung, also die Jahresgeschäfte blieben durch Corona auf der Strecke.