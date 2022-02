Leidenschaft «Es ist ein Hobby, bei dem die Finger auch mal schmutzig werden»: Andi Frattaroli aus Gachnang präsidiert den Verband der Schweizer Modellrennauto-Clubs Andi Frattaroli beschäftigt sich seit 1979 mit Modellrennautos. Inzwischen ist er Vize-Schweizer-Meister und engagiert sich dafür, dass der Sport weiterhin Anklang findet. Dass er und seine Kollegen Männer mit Spielzeugautos sind – das hört er oft. Doch dem ist nicht so: «Wir haben alles, was der grosse Autorennsport auch hat.» Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andi Frattaroli mit seinem Modellrennauto in der RC Race Arena in Islikon. Bild: Benjamin Manser

«Hochgerechnet auf grosse Autos sind es bis zu 400 km/h, die hier über die Piste flitzen», sagt Andi Frattaroli. Er ist Präsident des Verbands der Schweizer Modellrennauto-Clubs. Über die Piste der RC Race Arena in Islikon, im dritten Stock einer ehemaligen Pastafabrik gelegen, flitzen Modellrennautos in den Massstäben 1:10 und 1:12. Ein leises Surren begleitet ihre Fahrt, ab und zu krachen sie in die Pistenbegrenzungen, fahren aber unbeirrt weiter. «Die kleinen Autos sind sehr stabil», sagt Frattaroli.

Und er muss es wissen. 1979 hat Frattaroli sein erstes Modellrennauto erhalten. Lange hat er davon geträumt, es immer wieder im Schaufenster angeschaut, bis er es von seinem Vater geschenkt bekommen hat. «Ich habe auf dem Parkplatz geübt, bin nur hobbymässig gefahren», erzählt der heute 50-jährige Gachnanger. Dann kam eine Zeit, in der das Modellrennauto länger in der Garage stehen blieb, weil sich Frattaroli auf andere Sachen fokussierte, etwa seinen Beruf. Er ist Leiter Finanzen in einem grossen Unternehmen. Im Jahr 2005 hat er dann die RC Race Arena in Islikon entdeckt. «Dann habe ich das Hobby wieder aufgenommen.»

Mit Erfolg: Er ist 2014 Vize-Schweizer-Meister in der Kategorie Swiss GT geworden. Swiss GT sind Modellrennautos mit Heckantrieb im Massstab 1:10. In der gleichen Kategorie ist er in der Wintersaison 2018/2019 Indoor-Schweizer-Meister geworden. Wie viele Autos er inzwischen besitzt, kann Frattaroli nicht sagen.

«Etwa 20 Stück stehen fahrbereit in meiner Werkstatt.»

Obmann vertritt Interessen der Fahrerinnen und Fahrer

Nebst seiner Funktion als Präsident engagiert sich Frattaroli auch als Technischer Kommissär. Dabei ist es seine Aufgabe, Reglemente bezüglich sämtlicher technischer Aspekte aufzusetzen. «Beispielsweise gab es vor einziger Zeit eine Änderung der EU bezüglich des Nitro-Treibstoffs für die Modellrennautos. Meine Aufgabe ist es, Änderungen wie diese in unser Reglement einzufügen und die Fahrerinnen und Fahrer darauf aufmerksam zu machen», erklärt Frattaroli.

Modellrennautos gibt es in diversen Massstäben, mit unterschiedlichem Antrieb und verschiedenem Energiebedarf. Daher wird der Sport in mehreren Kategorien ausgeübt, und jeder davon steht ein Obmann vor. Frattaroli ist Obmann der Kategorien E10 TC und E8 TR. Das E steht dabei für Elektro, es handelt sich also um Autos, die mit einem aufladbaren Akku unterwegs sind. Die Zahlen zehn und acht stehen für den Massstab, also 1:10 und 1:8. TC steht für Touring Car, TR für Track Car, also Rennen auf Flachbahnen. In seiner Funktion als Obmann vertritt Frattaroli die Interessen und Anliegen der Fahrer in den jeweiligen Kategorien gegenüber der SRCCA und umgekehrt.

Modelrennautosport kämpft mit Überalterung

Inzwischen hat Frattaroli sein Auto mit oranger Karosserie im Massstab 1:12 auf der Piste platziert und sich auf den erhöhten Fahrerstand begeben. Rund um ihn herum sind Männer damit beschäftigt, an ihren Autos zu schrauben, sich auszutauschen und die Fahrzeuge auf der Piste zu bewegen. «Es ist mehrheitlich ein Männersport», bestätigt Frattaroli den Eindruck. Allerdings beobachtet er, dass vermehrt junge Frauen sich für den Modellrennautosport begeistern. Dennoch kämpft der Sport mit Überalterung. Nachwuchs ist rar. Frattaroli sagt:

«Es ist halt ein Hobby, das Zeit braucht, bei dem man auch mal bei Wind und Wetter draussen ist und bei dem die Finger schmutzig werden.»

Andi Frattarolis Auto mit elektrischem Antrieb im Massstab 1:12. Bild: Benjamin Manser

Männer, die sich mit Spielzeugautos beschäftigen – das ist eines der Vorurteile, die Frattaroli und seine Kollegen oft hören. Doch, wie er sagt, werde das schnell entkräftet, wenn die Leute sehen, wie viel hinter dem Sport steckt.

«Wir haben alles, was der grosse Autorennsport auch hat.»

Ein weiteres Vorurteil ist, dass der Sport extrem teuer ist. Frattaroli dementiert das. «Man kann bereits für 200 Franken ein Modellrennnauto kaufen.» Zum Ausprobieren bieten viele Rennstrecken auch Tage der offenen Tür an, wo man auch Autos mieten kann.

Wer das Hobby aber auf Wettbewerbsniveau betreiben will, muss mit mehr Investitionen rechnen. Und: Wer erfolgreich sein will, braucht nicht nur ein entsprechendes Auto, sondern auch den Willen. «Technisches Können und Wissen muss man nicht von Beginn an mitbringen», sagt Frattaroli, «das lernt man über die Zeit.»

Alles anzeigen

Corona hat auch den Modellrennsport beeinflusst. 2020 und 2021 konnten viele Rennen nicht stattfinden. «Das ist schade, denn wir möchten die Leute, die das Hobby ausüben, nicht verlieren», sagt Frattaroli. Für dieses Jahr planen die Organisatoren wieder ein normales Rennjahr inklusive Schweizer-, Europa- und Weltmeisterschaft. «Allerdings haben wir die Anmeldefristen kurzfristiger gestaltet», sagt Frattaroli. Der Sport führt ihn durch die ganze Schweiz und – sofern es denn klappt – auch wieder ins Ausland. Begleitet wird er dabei oft von seiner Frau, was ihn sehr freut. Mit einem Lachen im Gesicht fügt er an:

«Doch manchmal wünscht sie sich dennoch, dass ich mehr Zeit mit ihr verbringe und weniger mit den Modellrennautos.»

Mehr Informationen unter: www.srcca.ch und www.rc-racearena.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen