Leichtathletik «Zu schnell für mich»: Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli wird in Valencia zu einer Risikostrategie gezwungen Am Valencia-Marathon vom vergangenen Wochenende läuft der Nussbaumer Patrik Wägeli mit 2:14:23 Stunden seine zweitbeste Zeit, verpasst aber das hoch gesteckte Ziel. 06.12.2021

Patrik Wägeli (hier im Training im Thurgau) sah sich in Valencia mit einer diffizilen Frage konfrontiert. Donato Caspari (9. Januar 2021)

Die Marke vom Frühling galt für den 31-jährigen Routinier Patrik Wägeli als Anhaltspunkt. Starke 2:13:13 Stunden war er Ende März in Dresden gelaufen. Die Zeit stellte seine Entwicklung über die Marathondistanz von 42,195 km unter Beweis, auch wenn sie nicht dem Optimum zu entsprechen schien. Eine noch bessere Zeit peilte «the fastest farmer», wie sich der Nussbaumer nennt, am vergangenen Wochenende auf der schnellen Strecke in Valencia, Spanien an. Eine Steigerung von rund einer Minute traute er sich nach einem vielversprechenden Aufbau zu. Geklappt hat es nicht. Doch das hing nicht primär mit Wägelis Leistungsvermögen zusammen. Vielmehr sah er sich schon vor dem Start mit einer diffizilen Frage konfrontiert.