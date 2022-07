Thurgau: In vielen Klassenzimmern fehlt die Lehrperson

Lehrkräftemangel Die Lage im Thurgau ist weiterhin prekär: Noch immer fehlt in vielen Klassenzimmern die Lehrperson Pädagoginnen und Pädagogen sind so gefragt und gesucht wie selten zuvor. Weiterhin auch im Kanton Thurgau. Schlägt damit die Stunde der Quereinsteiger? Volkschulamtsleiter Beat Brüllmann ist skeptisch: «Was nicht geht, sind Quereinsteiger im landläufigen Sinn. Also Personen, die sich zum Lehrerberuf berufen fühlen, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben.» Christof Lampart Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.30 Uhr

Noch ist nicht in allen Schulzimmern klar, wer nach den Ferien vor den Schülerinnen und Schülern stehen wird.

Nicht weniger als 207 Stellenangebote für Lehrpersonen mit unterschiedlichsten Pensen, Interessens- und Einsatzgebieten finden sich Ende Juni auf der Website des Verbands Thurgauer Schulgemeinden (VTGS). Und das gut eine Woche vor Schulschluss. Weniger als sieben Wochen vor dem Beginn des nächsten Schuljahres, das am 15. August wieder startet.

Kaum zum Positiven verändert

Zwar betreffen von den 207 aufgelisteten Stellenangeboten nicht einmal die Hälfte Thurgauer Schulen, nämlich 94. Doch auch diese Zahl ist alarmierend – vorausgesetzt, die Stellenangebotsbörse ist tatsächlich auf dem neuesten Stand. Denn Ende April waren auf der besagten Website 75 offene Stellen mit Pensen von 50 bis 100 Stellenprozenten ausgeschrieben. Ob sich die Lage leicht gebessert oder verschlechtert hat, ist auf die Schnelle schwer abschätzbar. Doch klar ist: Gegenüber vor zwei Monaten hat sich wenig zum Positiven verändert. Die Nachfrage an geschultem und fähigem Lehrpersonal ist nach wie vor sehr hoch und ungelöst.

Quereinsteiger sind nicht gleich Quereinsteiger

Deshalb wird in vielen Kantonen mittlerweile die Diskussion geführt, ob man dem Lehrkräfteengpass mit der Rekrutierung von Quereinsteigern entgegenwirken könnte. Beat Brüllmann, Leiter des kantonalen Amtes für Volksschulen, erklärte schon Ende April gegenüber der «Thurgauer Zeitung», dass das Ansinnen, Quereinsteigern den Einstieg in den Beruf zu ermöglichen, (standes-)politisch umstritten sei. Damals sagte er:

«Das ist ein Reizthema bei den Bildungsverbänden und wird als Angriff auf den Berufsstand aufgefasst.»

Dies vor allem, weil mit dem Begriff «Quereinsteiger» von der breiten Öffentlichkeit oft etwas anderes assoziiert wird, als von Amtes wegen gemeint ist. «Wenn wir für unsere Thurgauer Schulen Quereinsteiger erhalten, die nach einer ersten Berufsausbildung an einer Pädagogischen Hochschule die EDK-Anerkennung erworben haben, dann habe ich nichts dagegen. Was aber nicht geht, sind Quereinsteiger im landläufigen Sinn. Also Personen, die sich zum Lehrerberuf berufen fühlen, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben», präzisiert Brüllmann.

Das Amt für Volksschule werde zwar nicht selbst die Initiative für die Schaffung einer solchen Quereinsteiger-Lösung im Thurgau ergreifen, aber «ich gehe davon aus, dass die Pädagogische Hochschule diese Idee prüfen wird».

«Schulleitungen sind stark am Strampeln»

Doch die Lage ist nach wie vor prekär und das Risiko, dass viele Schulen ihre Stellen nicht rechtzeitig auf das neue Schuljahr hin besetzen können, gross. Das sieht auch Brüllmann so:

«Es gibt sicher einzelne Schulen, die es schwer haben dürften, die eigenen Vorgaben personalmässig zu erfüllen.»

Zwar habe das Amt für Volksschule in den vergangenen Monaten versucht, die Schulleitungen und -behörden bei der Bewältigung des Problems mit kurzfristigen Massnahmen zu unterstützen. Doch die Hauptlast tragen die Schulen vor Ort. «Die Schulleitungen sind aktuell stark am Strampeln», so Brüllmann.

Auch der Zustrom an Ukraine-Flüchtlingen, deren Kinder ebenfalls beschult sein wollen, hat die ohnehin schon kritische Lage an den Thurgauer Schulen verschärft. Und zum anderen schlägt sich das Schulwesen aktuell mit dem von der Volksschule her nicht steuerbaren, natürlichen Phänomen herum, dass die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer (1946–64) mittlerweile fast schon alle pensioniert sind oder kurz vor der Rente stehen.

Kürzlich pensionierte Lehrkräfte zurückgewinnen

Immerhin ergriff das Amt für Volksschule im Sinne einer Sofortmassnahme die Initiative: Es wurden alle ihm bekannten, ehemaligen und pensionierten Lehrkräfte angeschrieben, um anzufragen, ob sie sich einen (befristeten) beruflichen Wiedereinstieg ins Klassenzimmer vorstellen könnten. Die bisherige Resonanz erachtet Brüllmann als «positiv, aber nicht sehr gross». Allerdings sei man gegenwärtig daran, diesbezüglich die genauen Daten zu erheben, sodass man kurz vor dem Start des neuen Schuljahres mehr darüber sagen könne, so Brüllmann.

Noch offene Fragen

Eine «Lösung» kann der ehemalige Primarlehrer Beat Brüllmann jedoch mit Sicherheit ausschliessen: dass er irgendwann selbst wieder einmal vor einer Klasse stehen wird. «Ich bin jetzt seit 30 Jahren weg von der Praxis in der Klasse, das käme wohl nicht gut, da sich die Schule stark weiterentwickelt hat», erklärt er – und schiebt nach: «Ausserdem müsste man ja dann wieder jemanden für mein Amt suchen; da würde man nur ein Loch stopfen und ein anderes wieder aufmachen.»

Anfragen zur Einschätzung der gegenwärtigen Lehrermangel-Situation wurden auch an Bildung Thurgau und den Verband Thurgauer Schulgemeinden gerichtet. Diese konnten bislang aber noch nicht beantwortet werden.

