Nach Frauenfelder Wahldebakel: Politikwissenschaftler Silvano Moeckli kritisiert Thurgauer Wahlgesetz als ungenau – und schlägt Lösungen vor Der emeritierte HSG-Professor empfiehlt, die Abläufe bei der Stimmenauszählung im Kanton Thurgau detaillierter zu regeln. Eine mögliche Lösung: Ein Computerprogramm, das prüft, ob die Ergebnisse von den Erwartungen abweichen Thomas Wunderlin 11.06.2020, 05.00 Uhr

Die Wahlzettel der Grossratswahlen in Frauenfeld vom 15. März. Bild: Reto Martin (15. April 2020)

Genauere Regeln stärken das Vertrauen in eine seriöse Auszählung.

Im Thurgauer Wahlgesetz sollten Begriffe wie ungültige Stimmabgabe genauer definiert werden.

Jede Gemeinde wie auch die Staatskanzlei prüft die Plausibilität.

Im Kanton Thurgau dürfen drei Tage vor dem Abstimmungstag zwei Mitglieder eines Wahlbüros die Stimmcouverts öffnen und prüfen, ob die Stimmabgabe gültig ist. Zählen müssen sie diese nicht. Als «sehr unschön» bezeichnet der Politikwissenschaftlicher Silvano Moeckli diese Bestimmung:

«Man könnte also die Unterlagen eines Stimmberechtigten, dessen Wahlverhalten man kennt, verschwinden lassen.»

Silvano Moeckli, Politologe und Wahlbeobachter. Bild: PD

In einem Beitrag für das Onlineportal «Infosperber» zieht der emeritierte HSG-Professor Lehren aus dem «Fall Frauenfeld». Dabei schöpft er aus seiner Erfahrung als langjähriger Wahlbeobachter der UNO, der OSZE und des Europarats.

Verglichen mit internationalen Standards für Wahlen in nicht gefestigten Demokratien sind die Regeln in der Schweiz viel lascher. Als «reinsten Horror» bezeichnet Moeckli insbesondere die Regeln der brieflichen Stimmabgabe in der Schweiz:

«Einfach den Wahlzettel zu Hause ausfüllen und in ein Kuvert stecken, den Stimmrechtsausweis unterschreiben und ab auf die Post – das öffnet doch dem Missbrauch Tür und Tor.»



Das Schweizer Stimmvolk vertraut den Stimmzählern

Dass dennoch keine grösseren Manipulationen bekannt sind, führt Moeckli darauf zurück, dass es zu mühsam wäre, einzelne Wahlzettel zu bearbeiten. Hingegen bestehe bei E-Voting die Gefahr der Fälschung in grossem Stil – Moeckli lehnt die elektronische Stimmabgabe grundsätzlich ab.

In der Schweiz herrscht ein grundsätzliches Vertrauen, dass Stimmen seriös ausgezählt werden. Dieses ist nach Moecklis Einschätzung durch die Frauenfelder Wahlfälschung nicht in den Grundfesten erschüttert worden. Trotzdem sei «mehr Sorgfalt und Präzision» geboten.

Auszählungsprozesse könnten auch in der Schweiz manipuliert werden. Um Transparenz und Glaubwürdigkeit zu fördern, sollten einige Punkte genauer festgeschrieben werden.



Wahlgesetz regelt zu wenig und zu ungenau

So ist im Thurgau die Regulierungsdichte geringer als in andern Kantonen, wie der Vergleich der Wahlgesetze nahe legt. Im Thurgau umfasst es 100 Artikel, während es in Freiburg 170 sind. Laut Moeckli sollte im Gesetz stehen, dass ein Wahlbüro nach Parteienproporz zusammengesetzt wird. Das sollte nicht nur in der Verordnung oder in einem Merkblatt der Staatskanzlei festgehalten werden.

Die im Wahlgesetz verwendeten Begriffe seien oft zu wenig präzis. Das Thurgauer Wahlgesetz unterscheide nicht zwischen ungültiger Stimmabgabe und ungültigem Wahlzettel. «Ein Wirrwarr» herrscht laut Moeckli auch bei der Unterscheidung zwischen dem Briefumschlag, in dem das Wahlzettelcouvert und der Stimmrechtsausweis liegen, und dem Wahlzettelcouvert selber, in dem sich der Wahlzettel befindet. Bei beidem sollte die Zahl im Protokoll aufgeführt werden. Dort sollten ebenso die verwendeten technischen Hilfsmittel wie Zählmaschinen notiert werden.



Nicht überraschend ist Moecklis Empfehlung, dass jedes Wahlbüro eine Plausibilitätsprüfung macht. Diese solle ein parteipolitisch gemischtes Team übernehmen. Die Staatskanzlei solle dann die Gemeindeergebnisse miteinander auf ihre Plausibilität vergleichen. Mit dieser Methode war in Frauenfeld der GLP-Bezirkspräsident der Wahlfälschung auf die Spur gekommen.



Computerprogramm zeigt mögliche Fehler an



In einem ersten Durchlauf kann laut Moeckli ein Computerprogramm prüfen, ob die Ergebnisse von den Erwartungen abweichen:

«Man kann vorab Grenzwerte bestimmen, deren Überschreitung eine nähere Prüfung erfordert.»

So würde es auffallen, wenn eine Gemeinde bei einer Abstimmung die Ja- und Nein-Stimmen verwechselt wie es schon mehrfach vorgekommen ist.

Die Stadt St.Gallen publiziert vor Urnengängen täglich im Internet die Zahl der eingegangenen Briefumschläge. Moeckli empfiehlt das Beispiel zur Nachahmung, da es ein wichtiges Kontrollinstrument sei. Man könne mit früheren Wahlen und Abstimmungen und anderen Gemeinden vergleichen.

Stichprobe bei einer Gemeinde

Um das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu stärken, schlägt Moeckli Stichproben bei den Gemeinden vor. Jeder Kanton soll nach Wahlen und Abstimmungen eine Gemeinde auslosen, in der das kantonale Wahlbüro die gesamte Auszählung im Detail kontrolliert. Die Stimmen werden nachgezählt, die Zusammensetzung des Wahlbüros geprüft, ebenso die Aufteilung der Arbeiten auf die Mitglieder des Wahlbüros, die Stimmabgabe, die Auszählung der Stimmen und die Protokollierung.

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter musste bezüglich der Klage wegen Wahlfälschung bei den Grossratswahlen 2020 sieben Kisten voller Wahlzettel auszählen lassen. Bild: Reto Martin (15. April 2020)

Der Politikwissenschaftler erhofft sich davon eine «heilsame präventive Wirkung», nämlich mehr Sorgfalt und Präzision beim Auszählen. Die Gemeinden würden sonst in allen möglichen Bereichen, insbesondere finanziellen, vom Kanton überprüft, nur bei Wahlen und Abstimmungen nicht.

Moeckli wollte sich auf Anfrage nicht weiter zu seinen Vorschlägen äussern; er werde gern wieder Stellung nehmen, wenn die Frauenfelder Wahlfälschung geklärt sei.