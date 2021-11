Lebensmittel Thurgauer Bäuerinnen starten eigenes Label: Lokal, saisonal und von Landfrauen gemacht Die Thurgauer Landfrauen lancieren mit «Huusgmachts us Landfrauehand» neu ein Angebot, das lokale und saisonale Produkte aus dem Kanton unter einem Label zusammenfasst. Christof Lampart 17.11.2021, 17.32 Uhr

Produkte von Thurgauer Bäuerinnen sollen einen einheitlichen Auftritt erhalten. Das erklärte Regula Böhi-Zbinden, Präsidentin des Thurgauer Landfrauenverband (TLFV) am Mittwochvormittag an einer Medienkonferenz im Weinfelder Fachgeschäft «Madörin Früchte und Genüsse». Bei «Huusgmachts us Landfrauehand» gehe es darum, «Produkte von Thurgauer Landfrauen und Bäuerinnen unter einem einheitlichen Auftritt an verschiedenen Orten im Kanton zum Verkauf anzubieten».

Zwar bieten bislang neun Produzentinnen rund 30 verschiedene Produkte – von der Konfitüre über Eierteigwaren bis hin zum Hochprozentigen – an, doch gibt es bis jetzt mit dem «Madörin» in Weinfelden gerade einmal eine Verkaufsstelle. «Das wollen wir in den nächsten Zeit ändern», gab sich Regula Böhi-Zbinden zuversichtlich.

Plötzlich ein Gesicht bekommen

Der Grundstein zur Idee liegt in der Coronapandemie. Als 2020 aufgrund des Lockdowns alle für die Landfrauen wichtigen Anlässe wie Messeauftritte und Showkochen gestrichen wurden, lag das Vereinsleben der 55 Thurgauer Landfrauenvereine mit ihren gut 3500 Mitgliedern auf einmal brach. Zugleich boomte jedoch im Lockdown das Einkaufen in der Region, insbesondere beim Produzenten vor der Haustür.

Weitere politische und wirtschaftliche Ereignisse wie die Agrar-Initiative und die Blockade des Suezkanals durch den Superfrachter «Ever Given» hätten noch mehr dazu geführt, «dass viele lokale Produzentinnen und Produzenten plötzlich ein Gesicht bekamen», so Böhi-Zbinden. Aufgrund der positiven Entwicklung begann der TLFV-Vorstand Pläne zu wälzen, wie man das Momentum zu seinen Gunsten ausnutzen und Absatzmöglichkeiten für die von Landfrauen hergestellten Produkte schaffen könne.

Mit Kleber Ausgaben refinanzieren

Finanziert wurde das Projekt bis jetzt durch den TLFV. «Wir haben viel ehrenamtliche Arbeit geleistet und konnten bei der Entwicklung der Webseite auf die Hilfe von Agromarketing Thurgau zählen», so Böhi-Zbinden. Dafür kaufen im Gegenzug die Produzentinnen beim TLFV die «Huusgmachts us Landfrauehand»-Aufkleber ein, womit der seine Ausgaben refinanzieren kann. Auf die Preisgestaltung nimmt der TLFV hingegen keinen Einfluss. «Das ist allein Sache der Produzentinnen», erklärte Böhi-Zbinden. Fernziel ist, dass die Initiative sich irgendwann einmal auf den eigenen Beinen stehen kann.

Dass das «Madörin» von Anfang an mit von der Partie ist, ist kein Zufall, denn dessen Geschäftsführer, Lukas Madörin, stand für die Idee Pate. «Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. Als mich Regula Böhi-Zbinden anfragte, ob wir eine Aktion sponsoren würden, sagte ich mir, dass man daraus eigentlich mehr machen müsste», so Lukas Madörin. Dass er nun auf einen Schlag 30 neue, hochwertige Genussartikel anbieten könne, sei «einfach wunderschön», so Lukas Madörin.

Mitgliedschaft ist Voraussetzung

Theoretisch kann jede Landfrau beim Label mitmachen – vorausgesetzt, sie erfüllt einige Bedingungen. So müssen die hergestellten Produkte nicht nur von einwandfreier und gleichbleibender Qualität sein und die Rohstoffe in der Regel (Ausnahme: Schokolade) aus dem Thurgau stammen, sondern die Produzentinnen müssen in einem der 55 örtlichen Landfrauenvereine Mitglied sein. Auch wird erwartet, dass alle Produzentinnen eine gewisse Mindestmenge herstellen können, sodass auch an hohen Festtagen, wenn das Geschäft mit hochwertigen Genussmitteln erfahrungsgemäss besonders gut läuft, der Nachschub gesichert ist.

Weitere Infos: www.huusgmachts-us-landfrauehand.ch