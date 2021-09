Neue Spitex Regio Tannzapfenland lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Standorte Münchwilen und Sirnach sind Geschichte – die Spitex Regio Tannzapfenland lädt am neuen Standort zum Tag der offenen Tür ein

Die Spitex Regio Tannzapfenland befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Als mittelgrosse Non-Profit-Organisation beschäftigt sie aktuell rund 70 Mitarbeitende, Tendenz steigend. Ein Meilenstein in ihrer Historie ist der Um- und Zusammenzug der beiden Standorte Münchwilen und Sirnach in das jetzige Domizil in Sirnach.