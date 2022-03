Thurgauer lehnen Motion für besseres Siedlungsklima ab

Thurgau Mehr Bäume? Ja, aber nicht per Gesetz! Thurgauer Kantonsparlament will keine Verpflichtung für besseres Siedlungsklima Der Grosse Rat lehnt eine Motion für mehr Bäume in Siedlungsräumen ab. Das Anliegen verlangte, dass die Gemeinden einen Baumkataster führen müssen. Das kam nicht gut an. Silvan Meile 16.03.2022, 16.38 Uhr

Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen, stand mit einer Motion für besseres Siedlungsklima ein. Bild: Donato Caspari

«Wir befinden uns mitten im Klimawandel.» Jetzt müsse ein Schritt gemacht werden. Kantonsrat Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) sprach seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen ins Gewissen. Versiegelte Flächen in Siedlungsgebieten würden im Sommer zu regelrechten «Hitzeinseln» . Deshalb müsse Bäumen in den Wohngebieten mehr Beachtung geschenkt werden. Denn eines sei unbestritten, so Kappeler: Bäume reinigen nicht nur die Luft, in ihrem Schatten sinke auch die Temperatur um bis zu sieben Grad.