Velo-Forum in Sirnach: Hinterthurgauer Velowege sind mangelhaft

Langsamverkehr «Das Bewusstsein und die finanziellen Mittel fehlen»: Am ersten Velo-Forum in Sirnach zeigt sich, weshalb die Velowege im Hinterthurgau dem Standard hinterherhinken Velofahrende haben es in der Region Hinterthurgau nicht leicht. Am ersten Hinterthurgauer Velo-Forum in Sirnach erarbeiten Vertreter aus Pro Velo Thurgau, Regio Wil und der Grünen Bezirkspartei Münchwilen Vorschläge, dies zu ändern. Die Versammlung könnte zudem die Gründung einer Interessengemeinschaft iniziiert haben. Miguel Lo Bartolo 02.10.2021, 04.40 Uhr

Beim Knoten Spange Hofen/Oberhofenstrasse in Sirnach teilen sich Fussgänger und Velofahrer das Trottoir. Bild: Olaf Kühne

Gute Velowege sind in ländlichen Regionen rar. Darüber sind sich die Referenten am ersten Hinterthurgauer Velo-Forum vom Donnerstagabend einig. Im Restaurant Engel in Sirnach schildern Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Bezirk Münchwilen, Regio Wil, Pro Velo und aus dem Sirnacher Gemeinderat ihre Erfahrungen im Langsamverkehr. Ihr Verdikt: Der Langsamverkehr zieht in der Region Hinterthurgau gegenüber dem mobilisierten Individualverkehr allzu oft den Kürzeren.