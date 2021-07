Sirnach: Kuh Miramoa ist soeben 22 Jahre alt geworden

Landwirtschaft Jubiläum auf der Weide: Zwei Sirnacher Kühe sind zusammen 40 Jahre alt – und sie sind Mutter und Tochter Milch gibt die 22-jährige Kuh Miramoa nicht mehr. Auf dem Hof von Max und Ursi Schäppi in Horben darf sie dennoch weiterleben. Nun geniesst sie mit ihrer Tochter Marasuta ihren Lebensabend. Christoph Heer 02.07.2021, 05.30 Uhr

Max und Ursi Schäppi posieren mit Marasuta, Miramoa und Hund Bobby. Bild: PD

Auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Ursi und Max Schäppi leben rund 50 Milchkühe. In diesem Jahr feiern aber zwei ganz spezielle Braunviehkühe ihren Geburtstag: Miramoa mit Jahrgang 1999 und ihr Nachwuchstier Marasuta Jahrgang 2003, kommen zusammen auf sagenhafte 40 Jahre.

Äusserst ungewöhnlich ist dabei das hohe Alter von Miramoa. Nicht mehr ganz so «zwäg», aber ungemein empathisch und zufrieden, geniesst Miramoa ihren Lebensabend. Verwöhnt wird sie täglich mit nahrhaftem Futter, das sie sich auch redlich verdient hat. So brachte Miramoa 15 Kälber zur Welt und kommt auf eine Milchleistung von über 135'000 Kilogramm.

Tochter Marasuta trat schon früh in die grossen Fussstapfen ihrer Mutter. Auch sie hat bereits 13 Kälber auf die Welt gebracht und steht aktuell bei einer Lebens-Milchleistung von 127'000 Kilogramm Milch. Zusammen feiern sie ihr 40-jähriges Dasein auf dem Hof der Schäppis, dessen Freude nicht zu verstecken ist.

Die 22-jährige Kuh Miramoa geniesst ihren Lebensabend mit Tochter Marasuta. Bild: Christoph Heer

Während Marasuta täglich mit ihren Kolleginnen auf die Weide geht und noch immer Milch produziert, wird ihre Mutter Miramoa seit zwei Monaten nicht mehr gemolken. «Ihr Gangwerk ist nicht mehr das Schnellste, doch sie geniesst ihre Freiheiten die sie erhält», sagt Ursi Schäppi. «Sie wechselt je nach Lust und Wetter von der Weide mit einem Unterstand in den Stall oder manchmal an die Kratzbürste, wo sie sich bis zu einer halben Stunde massieren lässt. Nebst Gras, Heu und etwas Maiswürfeln kann man sie ergänzend auch mit Brotstücken verwöhnen.»

Braunvieh, beliebt seit eh und je

Schweizer Braunvieh besteht aus den beiden Zuchtrichtungen Brown Swiss und Original Braunvieh. Sie gilt als fitte Eiweissrasse beim Rindvieh. Gleichzeitig zeigt sie auch ein überaus grosses Leistungspotenzial, was das Milchvieh (Brown Swiss) und bei der Doppelnutzung für Milch und Fleisch (Original Braunvieh) betrifft. Die Zucht dieser Rasse begann im 15. Jahrhundert im Kloster Einsiedeln in der Zentralschweiz, von dort breitete sie sich bis nach Tirol aus.

Seit Mitte der 1960er-Jahre wurde der einheimische Bestand durch Einkreuzung von in Amerika gezüchteten Brown-Swiss zum jetzigen Braunvieh umgewandelt. Ausser in der Schweiz, wird das Braunvieh vor allem in Südtirol, im Vorarlberg, Westtirol, Obersteiermark und im deutschen Schwaben und Allgäu gehalten.