Rebernte fällt ins Wasser, kein Weinengpass erwartet

Ein «Schlechtwetterpilz»

Die Pilzsorte «falscher Mehltau» ist eine der häufigsten und gefürchtetsten Pflanzenkrankheiten an Rebstöcken. Er kann aber auch im eigenen Garten an Nutzpflanzen oder Feldsalaten auftreten. Dieser «Schlechtwetterpilz» liebt die Feuchtigkeit und wird durch nasses Wetter begünstigt. Erste Erkennungsmerkmale sind gelbliche Ölflecken, welche auf der Blattoberseite auftauchen. Später entwickelt sich auf der Blattunterseite ein weisser Schimmel. Im weiteren Verlauf werfen die Pflanzen die Blätter vorzeitig ab. Bei den Trauben trocknen die Früchte meist ganz ein und es kann zu Ernteausfällen von 100 Prozent kommen. Der falsche Mehltau ist sehr ansteckend und gerade in diesem nassen Sommer in der ganzen Schweiz ein grosses Problem. Er übersteht auch den Winter mühelos im Falllaub und kann daher kaum ausgerottet werden. Zur Vorbeugung werden die Rebstöcke regelmässig geschnitten. Der Pilz vermehrt sich in dicht beblätterten Stöcken schneller. Die luftigen Umstände halten die Blätter trockener und der Pilz kann sich schwerer ausbreiten. Befallene Blätter werden so schnell wie möglich entfernt und das Falllaub über den Winter abgetragen. Nötig sind auch Spritzbehandlungen in verschiedenen Zeitabständen, um dem Pilz vorzubeugen.