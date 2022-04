49. Milchviehauktion im Kartoffellager Frauenfeld Osterhalden

Landwirtschaft Wayana, Justus und Bianca: Gefragte Kühe und hohe Erlöse bei 49. Ostschweizer Milchviehauktion in Frauenfeld An der diesjährigen 49. Milchviehauktion Ostschweiz im Kartoffellager Osterhalden in Frauenfeld fanden 24 Kühe und ein Stier neue Besitzer. Den Höchstpreis erzielte die Red-Holstein-Kuh Wayana samt Kenmore-Triple-Crown-Tochter für 4550 Franken. Roland Müller 07.04.2022, 16.00 Uhr

Auktionär Andreas Aebi während der Versteigerung im Kartoffellager in Osterhalden. Bild: PD

Mit einem knappen Angebot bleibt die Frühlingsauktion in Erinnerung, die vor kurzem mit lediglich 25 Tieren sowie zwei Zusatztieren im Kartoffellager in Frauenfeld Osterhalden über die Bühne gegangen ist. Trotzdem bilanzierte Norman Hild als Präsident der Auktionskommission die 49. Milchviehauktion Ostschweiz:

«Die Auktion hatte von Beginn weg einen guten Zug im Verkaufsring.»

Trotz niedriger Anzahl Auktionen wurden hochwertige Tiere in den Ring geführt. Deshalb herrschte nicht nur am Ring, sondern auch in der ganzen Halle unter den vielen Besuchern eine gute Stimmung. Für viele ist der Anlass auch ein wertvoller und geschätzter Treffpunkt, um sich im gemütlichen Rahmen mit einer gut geführten Festwirtschaft mit den Berufskollegen auszutauschen.

Hild spricht von einer Win-win-Situation, weil die Besucher auch die Qualität der angebotenen Esswaren der Metzgerei Dober zu schätzen wissen. Zugleich liegt es wohl am Auktionär Andreas Aebi, welcher einmal mehr eine Meisterleistung zeigte und die Käuferschaft wie auch das Publikum mit viel Witz und Fachkönnen bei Laune halten konnte.

Der einjährige Stier Justus wechselte für 2400 Franken den Besitzer. Bild: PD

Premiere mit hornlosem Zuchtstier

«Unsere Auktion steht für alle Milchviehrassen wie auch allenfalls auch den Mutterkuhrassen offen», sagte Hild, als eine braune Kuh in den Ring geführt wurde. Zugleich zeigen die Bestrebungen der Auktionskommission vermehrt Früchte, dass auch Ostschweizer Züchter ihre Tiere in den Ring brachten. Von den zwölf Ausstellern kamen deren sieben aus dem Thurgau und Schaffhausen.

Viele Besucher erlebten eine Premiere, indem erstmals ein Zuchtstier in den Ring geführt wurde. Der einjährige genetisch hornlose Holstein-Stier Justus fand für 2400 Franken einen neuen Besitzer, ganz zur Freude von Norman Hild und seinem motivierten Team. Hild sagte: «Für uns als Organisator war das doch sehr erfreulich, so konnte die Nachfrage nach einem Stier für den Natursprung im Vorfeld nicht sichergestellt werden.»

Die erste etwas mehr als dreijährige Bianca (20) löste im Ring 4350 Franken. Bild: PD

Höchstpreis bei 4550 Franken

Den höchsten Erlös mit 4550 Franken des Tages erzielte die etwas mehr als zweijährige Red-Holstein-Kuh Wayana und Kenmore-Triple-Crown-Tochter, welche erst wenige Tage vor der Auktion das erste Kalb auf die Welt brachte. Die dreijährige Swiss-Fleckvieh-Kuh und Vetter-Tochter Bianca brachte 4350 Franken ein.

Schliesslich fanden von den 27 aufgeführten Tieren deren 25 einen neuen Besitzer, wobei ein Durchschnittserlös von 3759 Franken verzeichnet wurde. Einige Kühe konnten im Ring nicht direkt zum erwarteten Preis abgesetzt werden, fanden dann aber doch noch im Auktionsstall einen neuen Besitzer.